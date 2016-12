Emanuel garante não ser réu nem ter recebido R$ 50 mil de esquema da AL

Gilberto Leite Prefeito eleito Emanuel Pinheiro nega ter participado de esquema para desvios

O prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), em resposta às declarações do ex-presidente da Assembleia, José Riva (sem partido), afirma que não é réu em ação civil pública que investiga esquemas de desvios de dinheiro da Assembleia, como teria revelado o ex-deputado.

Por meio de nota, Emanuel explicou que se trata de uma ação proposta no ano de 2008, com fatos relativos ao ano de 2002, que se encontra em fase de defesa preliminar e ainda não foi recebida pelo juízo responsável. “Ou seja, não figuro como réu, tendo sido apenas citado”.

Com base nisso, refutou e repudiou o que classificou como “ilações maldosas” os fatos divulgados pela imprensa acerca do depoimento de Riva. “[...] salientando que jamais participei do esquema de desvios mencionados pelo depoente, ou de quaisquer outros”.

Negou ainda ter recebido vantagem indevida de qualquer natureza, muito menos das empresas declaradas como “fantasmas”, que atuaram nas gestões de Riva, nas vezes que comandou o Legislativo.

Por fim, Emanuel explicou que protocolou sua defesa preliminar antecipadamente na ação em apreço, prestando assim os devidos esclarecimentos, inclusive juntando farta documentação, que comprovariam a inexistência de quaisquer atos ilícitos. “Estando sempre à disposição da justiça, da imprensa e de toda sociedade para esclarecimento dos fatos, comprometido com a verdade”, finalizou.

Entenda

Em audiência realizada na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, relativa a mais de 15 processos oriundos da Operação Arca de Noé aos quais Riva responde como réu, o ex-deputado estadual foi questionado pelo promotor de Justiça, Sérgio Costa, se os deputados Emanuel Pinheiro, José Carlos, Benedito Pinto, Nico Baracat (já falecido) também foram beneficiados no esquema. Riva confirmou. “Todos os deputados que pegaram cheques derivados dessas empresas foi uma vantagem pessoal indevida independentemente de quem seja”, respondeu ao promotor.

Sobre isso, o promotor disse, em coletiva após a audiência, que o processo em que esses três respondem tramita no Tribunal de Justiça e que, segundo a denúncia, Emanuel teria recebido cerca de R$ 50 mil na campanha de 2002, de recursos fruto do esquema. “Esse processo do Emanuel que está aqui, a parte dele já foi para o Tribunal de Justiça, está lá e esse interrogatório será encaminhado para lá”, completou.

Riva afirma que era ameaçado por Arcanjo e se diz aliviado com prisão