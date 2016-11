Empresário diz que tentou várias vezes denunciar esquema a Permínio

O proprietário da empresa Modelo Construtora, Antônio Luiz de Deus, foi ouvido na tarde desta quinta (10), na 7ª Vara Criminal de Cuiabá na condição de testemunho do juízo, a respeito da ação penal oriunda da Operação Rêmora. Na ocasião, disse ao promotor Marcos Bulhões como se deu a participação da empresa dele nas licitações para realizar obras em unidades escolares do Estado.

Gilberto Leite/Rdnews Ex-secretário da Seduc Permínio Pinto, segundo testemunha, se negou a receber denúncia de fraude

A empresa de Antônio disputou licitações na Seduc entre novembro e dezembro de 2015 e sagrou-se vitoriosa em algumas delas. Ele revela que o ex-assessor especial da secretaria estadual de Educação (Seduc) Fábio Frigeri não fazia parte da Comissão de Licitação, mas sempre agia para desabilitar a Modelo Construtora, nos certames.

Segundo o empresário, em uma das licitações Frigeri não conseguiu desclassificar a empresa dele, então foi colocado para fora da sala. Relata que chegou a discutir e contestar a medida tomada pelo hoje réu na ação penal, pois a empresa preenchia todos os requisitos exigidos no edital.

Antônio confirma que quando passou a questionar a condução dos processos licitatórios, foi informado que “todas as obras já tinham donos e que naquele momento não tinha nada pra ele”. A recomendação era que ele voltasse a participar de outras licitações entre abril e maio.

Neste sentido, o empresário afirma que entrou em atritos e discutiu com alguns dos integrantes da comissão, porque eles não o informavam sobre o andamento das licitações e nem as divulgavam em jornais e diários oficiais. "Tive umas discussões feias”.

Diante disso, Antônio revela que inúmeras vezes tentou contar a situação para o então secretário da Seduc Permínio Pinto que, segundo ele, se esquivava para evitar falar sobre o assunto. “Quando você conhece um cara há muito tempo, você marca reunião e ele foge. Já se sabe que ele não quer te receber”.

Explica ainda que num determinado dia Permínio ligou para ele após tentar por cerca de 30 vezes, agendar uma reunião com o então secretário para denunciar que ocorriam supostas fraudes nas licitações. Na ligação, Permínio o questionou sobre o motivo pelo qual não havia começado a obra. Antônio respondeu que a obra não tinha projeto e, por isso, ele não daria início aos trabalhos.

Após expor a situação, o empresário diz que recebeu o aval para elaborar o projeto. “O Permínio deu uma dura nele [Frigeri] e ele então autorizou eu fazer o projeto no mesmo dia”.

Uma das obras que repassaram para sua empresa foi a reforma de uma escola em Rosário Oeste, mas não repassaram o projeto. Por este motivo, o empresário disse que não daria início à obra, pois, segundo ele, o objetivo de Frigeri era "pegar ele".

A testemunha também ressalta que Frigeri o ameaçava e dizia que queria ser o fiscal da obra para monitorar o contrato que ele venceu. O empresário atesta que a empresa tem 34 anos no mercado e nunca fez nada de errado, por isso, não aceitava a maneira como os envolvidos conduziam as licitações, direcionando obras para empresas específicas já previamente escolhidas.

“Nunca imaginei que ele [Permínio] estaria envolvido no esquema. Para nós, que o conhecemos faz tempo, foi um susto. Estávamos esperando ele para ser prefeito. Teria ganhado a eleição se não tivesse se envolvido nessa lambança”, conclui.