Empresário revela propina efetuada a Cordeiro no estacionamento da AL

Representante da empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda, Juliano Cezar Volpato, entregou R$ 40 mil em espécie, a título de propina, para o então secretário-adjunto estadual de Administração José de Jesus Nunes Cordeiro, no estacionamento da Assembleia, em Cuiabá.

Gilberto Leite Coronel José Nunes Cordeiro teve pedido de prisão decretado e é citado em delação de empresário

A entrega teria ocorrido, em 2014, e a quantia era parte dos R$ 80 mil cobrados mensalmente da empresa pela organização criminosa supostamente liderada pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB), para que os pagamentos relativos ao contrato da Marmeleiro com o Estado fossem pagos em dia.

O empresário relatou a entrega na colaboração premiada firmada com o Ministério Público Estadual. O depoimento foi prestado aos delegados fazendários Márcio Moreno Vera e Alexandra Fachone, em 12 de abril de 2016, na sede do MPE, na companhia do advogado Ricardo Gomes de Almeida. Embora não seja proprietário da Marmeleiro, Volpato passou a atuar como procurador do empresa, que pertence à esposa Graciely Mariana Cardoso Piccini e Eduardo Piccini, a partir de 2003.

No depoimento ele relata que em 2014, com a saída de Francisco Faiad do comando da secretaria estadual de Administração (SAD) e a entrada de Pedro Elias no cargo, este teria chamado Volpato logo no início do ano para uma conversa no gabinete da pasta, e dito que a partir daquele momento a propina da Marmeleiro deveria ser entregue para ele pessoalmente.

Conforme o pedido de Pedro Elias, o sócio de Volpato, Edézio Corrêa, deveria deixar de efetuar as entregas da propina como fazia na gestão anterior, cabendo tal função para Juliano. As entregas eram feitas ora no gabinete de Pedro, na SAD, ora na rua, em locais marcados previamente, como nas proximidades do MC Donalds, localizado na avenida Historiador Rubens de Mendonça, e também do Parque Mãe Bonifácia, próximo de onde Juliano residia.

“Que Pedro Elias pegava esse valor da propina, contudo, não esclarecia para quem fazia entrega, acreditando que deveria ser do mesmo modo que durante a gestão de Cesar Zílio e Francisco Faiad”, diz trecho do depoimento.

Ainda de acordo com a delação, Juliano Volpato efetuou o pagamento dessa propina no valor de R$ 80 mil para Pedro até novembro de 2014, sendo que em dezembro o pagamento foi direcionado a José de Jesus Nunes Cordeiro. Isso porque o ex-secretário-adjunto teria chamado o delator na SAD e o perguntado se ainda havia pagamento para ser efetuado. Juliano respondeu que sim e José Nunes teria dito que ele deveria fazer o pagamento diretamente a ele.

Esse pagamento, segundo a delação, foi efetuado em duas parcelas, sendo uma paga no estacionado da Assembleia, conforme dito anteriormente, e outra no escritório da Marmeleiro, localizado no bairro Jardim Leblon, na Capital, também na quantia de R$ 40 mil.

Sodoma 5

Todo esse enredo foi descoberto a partir das investigações da Delegacia Fazendária, que culminou na deflagração da 5ª fase da Operação Sodoma, na última terça (14). Esta fase apura a existência de uma organização criminosa, que auxiliada por servidores e empresários durante o período de setembro de 2013 até outubro de 2014, teria mantido um esquema de inserção de consumo fictício de combustível junto à secretaria de Transportes, provocando desvio de receita pública para o enriquecimento ilícito de seus membros e dos empresários aos quais foi destinada parte do pagamento de propina da SAD. O total desviado das secretarias foi de R$ 8,1 milhões, segundo a Defaz e MPE.