Empresário revela que propina na Seduc ocorria desde 2013 e detalha

TVCA Luiz Rondon revela que propina existia desde 2013, ainda gestão Silval, e detalha como ocorria

O empresário Luiz Fernando da Costa Rondon, dono da empresa Luma Construtora Ltda, revelou em acordo de colaboração premiada que o esquema de fraude a licitações da secretaria estadual de Educação (Seduc) e cobrança de propina de empresários, investigados pela Operação Rêmora, ocorria desde 2013, e não apenas desde outubro do ano passado, conforme apurado inicialmente pelas investigações. A informação é do site MidiaNews.

O acordo de delação foi firmado com o Ministério Público Estadual, em 5 de julho deste ano, e homologado pela juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda.

Em 2013, o governo ainda era comandado por Silval Barbosa e na secretaria de Educação dois nomes passaram pela pasta, Ságuas Moraes e Rosa Neide, contudo, o delator não cita o nome de nenhum dos três na delação.

Ao Gaeco, o empresário disse ter pago R$ 104,7 mil a título de propina naquele ano para conseguir receber pagamentos que a Seduc lhe devia, relativos a medições de obras orçadas em R$ 4,8 milhões. As obras eram realizadas pela empresa Panamericana, de propriedade de seu sogro Esper Haddad, que também é réu na ação. No entanto, o empresário afirmou que era a única pessoa responsável pelo contrato com a Seduc, “pois gerenciava sozinho a obra, tanto no que se refere à execução, recebimento de valores e pagamento, inclusive de propina”, ressaltou, eximindo o sogro de responsabilidades.

Segundo Luiz Rondon, os pagamentos correspondiam a 3% do valor das medições e eram repassados para um homem identificado como Anderson Roriz, apresentado a ele pela servidora Nuccia Maria Gomes Almeida Santos, então subsecretária da área de engenharia da Seduc.

Na delação, o empresário narra que esteve na secretaria no segundo semestre de 2013 para obter informações técnicas sobre licitações e foi encaminhado ao setor de engenharia para conversar com a servidora, que lhe orientou a falar com o empresário Ricardo Sguarezi, dono da Aroeira Construtora.

Luiz Rondon diz ter seguido a orientação e dias depois compareceu no escritório de Sguarezi, acompanhado de seu sogro. No local, conta que também estavam os empresários Adalberto Sguarezi; Eder Meciano, da Geotop; José Carlos Pena, da empresa BRP; Moisés Feltrin, ex-deputado e sócio das empresas Tirante; e José Henrique Marimon Stephan, administrador da construtora Sanepavi.

Na reunião, teriam sido tratados apenas assuntos relativos a obras e mercado da área de construção civil, de modo que a conversa sobre fraude só ocorreu dias depois, em uma segunda reunião com o mesmo grupo, na qual os empresários teriam dividido entre si as licitações para construção de novas escolas, a uma taxa de propina de 3% sobre o valor da obra.

Na divisão, Luiz Rondon revela que recebeu uma obra em Rondonópolis, orçada em R$ 4,8 milhões, que acabou ficando com a empresa de seu sogro, a Panamericana, pois a Luma Construtora não tinha capacidade técnica para executar a construção. Neste contexto, a empresa JER, do empreiteiro Leonardo Guimarães, teria dado “cobertura”, deixando de apresentar documentos propositalmente para ser inabilitada.

Luiz Rondon isentou seu irmão, Alexandre Rondon, de qualquer responsabilidade no esquema, mesmo tendo sido ele o responsável por protocolar a proposta na Seduc. O empresário assumiu ainda ter usado a empresa Panamericada para dar cobertura para que uma empresa vencesse outra licitação.

Conforme combinado com a servidora Nuccia Santos, após assinar o contrato da obra em Rondonópolis e receber as primeiras medições, Rondon teria que pagar 3% de propina para Anderson Roriz. Rondon relata que o dinheiro foi repassado em seis ocasiões no decorrer de 2014, sendo R$ 31 mil em 18 de junho; R$ 14,5 mil em 18 de agosto; R$ 6,1 mil em 26 de setembro; R$ 19,2 mil em 19 de novembro; R$ 24 mil em 18 de dezembro; e R$ 9,9 mil em 29 de dezembro. Para tanto, o empresário apresentou extratos bancários de uma conta corrente em nome da Panamericana, que diz ter criado para receber as medições.

Ainda de acordo com a matéria, a propina era paga sempre em espécie, em envelopes, em encontros pré-agendados em um local próximo à Farmácia Unimed, na região do Hospital Jardim Cuiabá, na Capital. Conforme o empresário, Anderson usava um veículo VW Fox, cor branca entrava em seu carro para pegar o dinheiro. Roriz é descrito como “branco, estatura média, cabelo escuro e curto, magro com barriguinha”.

Luiz Fernando detalha como se dava a fraude nos certames e cita nomes