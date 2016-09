Empresários podem acionar governo contra cobrança de dívidas de ICMS

Reprodução Fecomércio faz modelo de defesa para empresários que são cobrados por débitos do ICMS

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio) elaborou um modelo de defesa para que empresários que estão sendo cobrados por débitos de ICMS e outros tributos que já haviam sido negociados junto ao Governo com efeitos da lei 9.481/2010 (Funeds), possam ingressar com ação judicial individual, pedindo a anulação da decisão que revogou os benefícios concedidos na referida lei. O documento é gratuito e pode ser baixado aqui.

O modelo, elaborado pela equipe jurídica da Fecomério, serve para a impugnação administrativa e pode ser usado como subsídio de ação para o contribuinte que se sentir lesado com as cobranças.

A Fecomércio, por sua vez, também planeja ingressar com um mandado de segurança contra ato da secretaria estadual de Fazenda (Sefaz), pedindo a suspensão da cobrança, e também com uma Ação Declaratória no Tribunal de Justiça, requerendo a desconstituição dos efeitos do Acórdão quanto à retroatividade da cobrança.

Contudo, o advogado da Federação, Homero Marchezan, reforça a importância das ações individuais. Ressalta que cada empresário tem suas particularidades no segmento que atua, por isso, foi elaborado um modelo que serve como base de ação com pedido de impugnação, mas pode ser adaptado à realidade de cada contribuinte que está sendo cobrado com a nulidade dos benefícios. “É interesse de cada um entrar com a ação individual”, pontua Marchezan.

O presidente das Empresas de Serviços Contábeis de Mato Grosso, Ironei Márcio Santana, avalia que o documento é uma ferramenta a mais para tentar resguardar o direito do contribuinte. “Faremos um chamamento da classe contábil para utilizar esse documento como base para ingressar com as ações, afinal, são aproximadamente 28 mil contratos afetados com a suspensão dos descontos que já haviam sido negociados com os empresários”, observou.

O presidente da Fecomércio, Hermes Martins, disse que todas as medidas têm sido tomadas no sentido de evitar os prejuízos que a cobrança pode trazer à classe empresarial. “Nosso setor jurídico elaborou a defesa e disponibilizou gratuitamente ao contribuinte, que é o principal prejudicado nisso tudo. Agora cabe a cada empresário agir. A Federação já está agindo como entidade representante de interesse coletivo, política e judicialmente”, ressaltou.

Segundo a entidade, o governo estadual, no início deste mês, começou a realizar cobranças retroativas de dívidas de empresários, apesar do Funeds ter tido seu efeito excluído por ter sido declarado inconstitucional pelo TJ. (Com Assessoria)