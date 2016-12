Engenheiro citado por Guizardi em fraude na Seduc é ouvido no Gaeco

Reprodução Gaeco conduz o engenheiro Edézio Ferreira para depor sobre fraude na Seduc

O engenheiro eletricista Edézio Ferreira da Silva, suspeito de participação no esquema de fraudes na secretaria estadual de Educação (Seduc) deflagrada pela Operação Rêmora, prestou depoimento ao Gaeco, na manha desta quinta (15).

Ele foi conduzido coercitivamente para esclarecer informações acerca do depoimento do empresário Giovani Guizardi, delator na operação. Segundo Guizardi, “no andamento da prática das fraudes tinha intenção futura de, mediante a utilização do conhecimento técnico de Edézio, projetar um sobre preço em editais futuros da Seduc, para compensar seus parceiros, empresários do grupo criminoso”.

Isso só não ocorreu em virtude da deflagração da Operação Rêmora, em março deste ano. Guizardi ressaltou, contudo, que esse plano não era de conhecimento de todos os empresários, mas apenas dele e de Edézio.

Conforme o empresário, também era de responsabilidade do engenheiro monitorar as empreiteiras que recebiam pagamentos da Seduc com intenção de cobrar a quantia de 5% de devolução do valor recebido. Dos depósitos financeiros feitos por Edézio, quatro teriam beneficiado uma rádio em Sinop que teria ligações com o deputado federal Nilson Leitão (PSDB). A quantia correspondeu a R$ 10 mil dividida em quatro depósitos de R$ 2,5 mil.

Grão Vizir

O Gaeco deflagrou, nessa quarta (14), a terceira fase da Rêmora, denominada Grão Vizir, no qual o empresário Alan Malouf citado na delação premiada de Guizardi, dono da Dínamo Construtora Ltda, foi preso.

Segundo as acusações, Alan foi financiador do suposto caixa 2 da campanha do governador Pedro Taques (PSDB), em 2014. Ele teria tentado recuperar o dinheiro com fraudes na secretaria.

