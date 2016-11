Erotides diz que execução de pena após 2ª instância reduz impunidade

Gilberto Leite Corregedora Maria Erotides rebate advogados e vê vantagens na condenação em 2ª instância

A corregedora-geral de Justiça, desembargadora Maria Erotides Kneip, considera benéfica a decisão do Supremo Tribunal Federal que não impede a execução da pena após condenação em segunda instância. “Depois do julgamento do Tribunal, não pode analisar os fatos porque já houve manifestação sobre fatos na primeira instância”, avalia ao .

Conforme a desembargadora, essa é a maneira de se punir verdadeiramente os culpados. Isso porque cumprir a pena depois do transito em julgado poderia levar anos após a execução do crime. “A prisão, somente depois (esgotarem todos os recursos) tem permitido a impunidade no país”, acredita.

A decisão polêmica foi criticada, principalmente, por advogados ao considerarem um retrocesso e infringir a presunção de inocência. Pontuam ainda que essa medida deverá levar milhares de inocentes a cumprir pena indevidamente. O Partido Nacional Ecológico (PEN) e o Conselho Federal da OAB chegaram a pedir a concessão da medida cautelar para suspender a execução antecipada da pena de todos os acórdãos prolatados em segunda instância, no entanto, foi negada.

Maria Erotides sustenta que os casos de reversão após julgamento em segunda instância são mínimos, em razão de que em Tribunais superiores os fatos são apurados em primeiro grau. “Não vejo que aumentará a injustiça. Nos tribunais superiores pouquíssimo se discute sobre os fatos, até porque existe vedação”, explica.

Nesta linha, a corregedora ressalta que existe levantamento de quantos casos são revertidos após julgamento em primeiro grau. Segundo Maria Erotides, são raros. “Não é tanto o quanto a gente pensa”, justifica.

Delação

Utilizada como ferramenta na obtenção de provas, a delação premiada tornou-se popular com a Operação Lava Jato, que investiga pagamento de propina para obtenção de contratos na Petrobras. Em Mato Grosso, a Operação Sodoma que colocou o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) atrás das grades foi deflagrada com auxílio de colaboração premiada.

A desembargadora explica que a delação sempre existiu e era a forma que o co-réu tinha para entregar os demais comparsas. “Ela só não era premiada com benefícios que vem sendo oferecidos através dessa nova lei. Essa sempre existiu, sempre houve alguém que relatou o crime todo”, lembra.

Maria Erotides considera que a delação permite trazer solução de inúmeros casos e, por isso, avalia como benéfica. “A verdade é que, se não fossem as delações, dificilmente obteríamos as provas. O crime organizado trabalha muito bem, não fossem isso como chegaríamos às provas? Como chegaríamos à condenação?”, questiona.

A colaboração premiada, segundo a corregedora, precisa ser utilizada com inteligência. Inclusive tem conhecimento de casos em que o benefício foi negado em razão de favorecer tal conduta e ser parcial. “Eu não tenho visto, encontrado nenhuma delação feita de forma exagerada ou fora dos contornos legais. Tem sido usada como instrumento, não apenas únicos, mas com critérios”, conclui.