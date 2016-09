Escoltados por policiais, Arnaldo e Piran desembarcam e vão para CCC

Escoltados por policiais, o empresário Valdir Piran e o ex-secretário estadual de Planejamento Arnaldo Alves desembarcaram no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, em voo da Azul 2428 às 21h43.

Os dois foram presos em Brasília, durante a deflagração da operação Sodoma 4, que apura esquema de corrupção na gestão Silval Barbosa (PMDB).

A dupla devia ter chegado em Cuiabá às 16h04 em voo da LATAM. A empresa, entretanto, não permitiu o embarque no aeroporto de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek sob justificativa de que eram necessários mais policiais.

Após resolver a situação, foi providenciado novas passagens, sendo que os dois são escoltados por 4 policiais (2 investigadores,um escrivão e o delegado). Piran e Arnaldo, após realizar exame de corpo de delito, serão encaminhados ao Centro de Custódia de Cuiabá. Aqui, a operação é coordenada pelo delegado Anderson Veiga.

Ambos serão interrogados na Delegacia Fazendária nesta quinta (29). São apontados como peças principais no esquema.

Irregularidades

As diligências realizadas evidenciaram que o pagamento da desapropriação do imóvel conhecido por Jardim Liberdade, localizado nas imediações do bairro Osmar Cabral, em Cuiabá, no valor de R$ 31,7 milhões à empresa Santorini Empreendimentos Imobiliários Ltda, proprietária do imóvel, se deu pelo propósito específico de desviar dinheiro em benefício da organização criminosa liderada pelo ex-governador.

Ficou comprovado na investigação que participaram dessa fraude: Pedro Nadaf (ex-secretário chefe da Casa Civil), Afonso Dalberto (ex-presidente do Intermat), o proprietário do imóvel Antonio Rodrigues Carvalho, seu advogado Levi Machado, o operador financeiro do grupo criminoso Filinto Muller e os empresários Valdir Piran e Valdir Piran Junior, pai e filho. Outra peça importante foi Arnaldo.

De todo o valor pago pelo Estado pela desapropriação, o correspondente a 50%, ou seja, R$ 15,8 milhões retornaram via empresa SF Assessoria e Organização de Eventos, de Propriedade de Filinto Muller em prol do grupo criminoso.

De acordo com a investigação, a maior parte do dinheiro desviado, R$ 10 milhões pertenciam ao chefe Silval, ao passo que o remanescente foi dividido entre os demais participantes, no caso os ex-secretários, Nadaf, Marcel, Arnaldo, Afonso Dalberto e o procurador Chico Lima.