Esposa de ex-ministro paga fiança e fica liberada após flagrante em posto

A empresária Judite Maria Piccini, esposa do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura Neri Geller, foi liberada da delegacia por volta da 0h deste sábado (1º de outubro), após o pagamento de fiança no valor de R$ 15 mil. A soltura e a fiança foram determinadas pelo juiz eleitoral Gleidson de Oliveira Grisoste, o mesmo que expediu o mandado de busca e apreensão no Posto de Combustível Geller, administrado por Judite.

A esposa do ex-ministro foi conduzida para a delegacia na tarde de ontem (30), após agentes encontrarem vales-combustível supostamente utilizados para compra de votos e 16 munições calibre 38 em uma sala anexa ao posto, onde funciona administração de uma fazenda do casal.

A denúncia chegou ao Judiciário por meio do aplicativo Pardal do Tribunal Regional Eleitoral e as investigações ocorreram ao longo desta semana. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Walter Fonseca, nas declarações de uma pessoa, cuja moto adesivada abasteceu no posto, foram detectados os indícios de irregularidade necessários para embasar o mandado de busca e apreensão.

"A denúncia chegou via Pardal e começamos a monitorar o posto. Carros adesivados iam até o posto abastecer. Abordamos uma pessoa de moto adesivada, que narrou alguns fatos. Depois disso pedimos a busca, que foi cumprida ontem e durante a execução identificamos várias notas relativas a abastecimento e planilhas suspeitas de pessoas cadastradas para abastecer combustível", explica, em entrevista ao .

Ainda segundo Fonseca, durante a oitiva de testemunhas foi descoberto que houve situações de pessoas se dirigirem ao posto e se apresentarem como uma pessoa não cadastrada e os cabos eleitorais autorizavam o abastecimento.

O delegado disse que Judite Paccini foi ouvida ainda ontem e negou qualquer irregularidade. "Ela já foi interrogada e nega, desconhece as irregularidades, desconhecia as planilhas, disse que ficava por conta de funcionários. Quanto às munições não soube informar. Com relação à corrupção eleitoral, ela também nega e informou que fazia a venda para coligações e partidos de forma regular", comentou. Três funcionários foram ouvidos na condição de testemunha e liberados.

Judite prestou depoimento acompanhada de ao menos cinco advogados, sendo um deles o presidente da seccional da OAB no município, Eduardo Vilela. "Ela saiu ontem por volta da 0h por decisão do juiz eleitoral Gleidson. Demorou para sair porque o delegado ouviu todo mundo. A princípio, ela só ficou detida porque foram encontradas as munições, aí juntou as duas coisas, a denúncia de crime eleitoral e posse irregular", esclarece.

Quanto à munição, o advogado explica que há como declarar a quem pertenciam e o motivo de estarem no escritório. "O crime eleitoral não foi comprovado a princípio. Ela negou tudo. Não conseguiram comprovar a irregularidade. O delegado tinha uma lista de quem poderia abastecer, mas tinha nota fiscal comprovando os pagamentos", ressalta ao .

Em relação ao fechamento do posto, noticiado por alguns veículos, Eduardo Vilela esclarece que não houve ordem judicial para isso. O que ocorreu foi que, com a apreensão de três computadores nos quais estavam o sistema de gerenciamento do posto, não foi possível continuar o expediente. Além disso, toda a administração do local foi levada para depor. "Os CPUs vão ser periciados. Todas as notas em relação à lista de pessoas que podiam abastecer foram levadas ao delegado, são mais de 500 notas", sustenta.

Neri apoia o candidato a prefeito Luiz Binotti (PSD), que teve material de campanha apreendido no local. A Polícia Civil também encontrou panfletos de candidatos a vereador.

Conforme o advogado, a coligação ia ao posto, pagava por determinadas quantias de combustível, indicava as placas que poderiam receber e quando esses veículos chegavam ao local, uma verificação era feita e, se tudo estivesse correto, a pessoa abastecia. Judite não foi detida em uma cela, ela aguardou dentro da delegacia até ser liberada.

A soma das penas previstas para o crime de corrupção eleitoral e posse irregular de munição pode chegar a sete anos de prisão, explica o delegado.

Após denúncia, mulher de Geller é presa por suposto crime eleitoral