Essas mentiras destruíram a minha vida, diz Frigeri ao negar fraude siga

“O próprio Alan me fez uma proposta se eu tinha condições de ir para o lugar do Giovani. Aí ele explicou que ele estava organizando um grupo que precisava ser ressarcido de um investimento político, que existia um débito da campanha passada do governo”, relata.

Ele afirma que as conversas foram todas maquiadas e distorcidas. Que na verdade, o Luiz com quem ele teve ligação grampeada era na verdade seu pai e não o empresário Luiz Fernando Rondon. “Eu nunca fiz parte de organização criminosa”.

"Essas mentiras destruíram a minha vida... Eu lembro no dia da prisão... Desculpe...", diz com a voz embargada. "Onde meu filho mais velho copiou um organograma do MP me colocando como chefe de uma organização criminosa que eu nunca fiz parte. Ele perguntou para minha esposa. Então isso foi muito complicado para mim. Foi dada uma importância muito grande às coisas que foram colocadas e isso foi colocado pela mídia de forma avassaladora", lamenta.