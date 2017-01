Estado e União têm 10 dias para criar plano de desocupação de garimpo

Assessoria Juíza federal Ana Lya Ferraz da Gama Ferreira determinou, ainda, a manutenção da desocupação com patrulhamento ostensivo e integral das forças policiais pelo prazo de sete dias após a desocupação

A juíza federal Ana Lya Ferraz da Gama Ferreira, da 2ª Vara federal de Mato Grosso, determinou que Estado e União apresentem, no prazo de 10 dias, um projeto com medidas concretas e eficazes para desocupação e isolamento da área onde se instalou o garimpo ilegal na Serra da Borda, em Pontes e Lacerda (a 483 km de Cuiabá), sob pena de multa de R$ 50 mil por dia de atraso. A decisão foi proferida nessa terça (17), em ação impetrada pelo Ministério Público Federal (MPF) e Estadual (MPE).

Na decisão, a magistrada determinou ainda a manutenção da desocupação com patrulhamento ostensivo e integral das forças policiais pelo prazo de sete dias após a desocupação, bem como a adoção, no prazo de cinco dias de medidas de divulgação da ordem de desocupação do garimpo.

Neste sentido, ordenou que as empresas Mineração Tarauacá Indústria e Comércio S/A e Mineração Santa Elina Indústria e Comércio Ltda sejam intimadas para que, assim que ocorrer a desocupação, assumam a responsabilidade da área, apresentando a segurança necessária e suficiente para exploração da atividade exercida, também sob pena de multa de R$ 50 mil por dia de atraso na retomada da posse do local.

A juíza federal determinou, por fim, a intimação do Departamento Nacional de Produção Mineral, para que no prazo de 10 dias apresente um relatório sobre o cumprimento das obrigações pelas mineradoras quanto à autorização concedida para a pesquisa na área do garimpo.

Sobre o assunto, o delegado federal Sérgio Mori conversou com o na manhã desta quinta (18). “Vamos esperar chegar a decisão oficialmente, ver quais são os limites que a decisão vai dar, cumpri-la e ao mesmo tempo criar um plano para que nas próximas situações como essa possamos agir com rapidez cada um dentro da sua esfera”, ressaltou.

O Governo, por meio da secretaria estadual de Segurança Pública (Sesp), informou que ainda não foi notificado da decisão.

