Estrategista, empresário usou Sinfra para arcar com repasse de propina

Reprodução Representante da empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda (foto), Juliano Cezar Volpato, explica esquema

O representante da empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda, Juliano Cezar Volpato, aproveitou o esquema de inserção de consumo fictício de combustível junto à secretaria estadual de Transportes e Pavimentação Urbana (Setpu) para obter uma sobra que garantiu o pagamento da propina que lhe era cobrada. A fraude foi confessada pelo empresário na colaboração premiada firmada com o Ministério Público Estadual. O caso compõe o bojo de investigações da 5ª fase da Operação Sodoma, deflagrada na última terça (14).

Ocorre que, segundo as investigações feitas pela Delegacia Fazendária, a suposta organização criminosa liderada pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB) cobrava um “mensalinho” do empresário para que os pagamentos, que já acumulavam R$ 5 milhões, relativos ao contrato da Marmeleiro com o Estado fossem feitos em dia. Na gestão de César Zílio, a propina mensal era de R$ 70 mil e, com a entrada de Francisco Faiad na pasta, o valor aumentou para R$ 80 mil, segundo a Defaz.

Na delação, Volpato conta que falou com o sócio, Edézio Corrêa, que era administrador e proprietário da empresa Saga Comércio e Serviço Tecnológico e Informática Ltda, para aumentar as inserções de créditos fictícios. Acontece que as inserções falsas eram realizadas pela empresa Saga que gerenciava o software de consumo de combustível à disposição do Poder Executivo, cujo fornecimento era feito pela Marmeleiro.

Volpato ressalta na delação que em todo o período que o esquema das inserções fraudulentas vigorou, de fevereiro de 2013 ao final de 2014, não teve prejuízo com os pagamentos da propina “eis que ela era inserida nessa fraude junto à Sinfra”.

Sodoma 5

Essa fase da operação investiga a existência de uma organização criminosa, que auxiliada por servidores e empresários durante o período de setembro de 2013 até outubro de 2014, teria mantido o esquema de inserção provocando desvio de receita pública para o enriquecimento ilícito de seus membros e dos empresários aos quais foi destinada parte do pagamento de propina da SAD. O total desviado das secretarias foi de R$ 8,1 milhões, segundo a Defaz e MPE.