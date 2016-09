Ex-capitão da PM é condenado por estupro e sequestro de menores

O policial militar exonerado Maicon Moraes de Aguiar foi condenado, por unanimidade, pelos desembargadores da Segunda Câmara Criminal, nesta quarta (28). Ele é acusado de estuprar uma menor de 13 anos e manter em cárcere o namorado dela, um menor de 17 anos.

Ele já está preso e cumpre pena de 13 anos pelo crime. O relator Rondon Bassil Dower Filho acatou parcialmente o provimento do recurso do réu, e pediu readequação das penas impostas. No entendimento do desembargador, a alegação de ausência de provas, sustentada pela defesa de Maicon, não prospera.

Reprodução Ex-militar Maicon Moraes foi condenado pela 2ª Câmara Criminal do TJ nesta 4ª

O crime ocorreu em agosto de 2014, em Barra do Bugres, no Distrito de Curupira. O capitão da PM teria abordado o casal de namorados que estavam em frente a uma residência. Armado, ele levou os dois jovens para uma propriedade rural, onde teria trancado o namorado no porta-malas do carro e violentado a menina dentro do veículo.

A defesa de Maicon, patrocinada por Antônio Pinheiro Espósito, apontou que no laudo não está concluso, mas indica que não há indícios de estupro de vulnerável, tendo em vista, que segundo ele, a menor não era mais virgem.

No entanto, Rondon ressaltou que declaração do perito mostra que há hiperemia anal no laudo, ou seja, houve congestão sanguínea na parte do corpo da menor em virtude de um trauma. “Aponta ocorrência hiperemia anal compatível com atos de abusos descritos pela adolescente. Apesar dos esforços da defesa, a autoria se encontra suficientemente comprovada por testemunhas e vítimas”.

Nesta linha, o desembargador Alberto Ferreira acompanhou o relator. “É com grande pesar que acompanho o relator”. Da mesma forma, Pedro Sakamoto disse que nesse tipo de crime há necessidade de sintonia com demais provas dos autos, e, por isso, também acompanhou o relator.

“Bem ressaltou o relator, no laudo consta essa hiperemia anal, de modo que apesar do lado ser inconclusivo, há indicio de que houve introdução de material contundente, que pode ser ate o pênis. Diante dessa prova, eu não vejo como absolver o apelante. Portanto acompanho os votos precedentes, no tocante redução da pena, bem relatado por Rondon”, concluiu.

