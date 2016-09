Para o Ministério Público Estadual, que denunciou o juiz aposentado e advogado Irênio Lima Fernandes por organização criminosa e estelionato junto com mais sete pessoas em decorrência da Operação Castelo de Areia, ele, ao lado dos filhos, o ex-vereador João Emanuel Moreira Lima e o advogado Lázaro Roberto, teriam agido ativamente na captação de vítimas, tratativas de negócios fraudulentos e ludibriado essas vítimas.

Segundo a denúncia, disponibilizada nessa segunda (12), os acusados praticaram golpes milionários por intermédio das empresas American Business Corporation Shares Brasil Ltda e Soy Group Holdin America Ltda.

Ainda em relação a Irênio, João Emanuel e Lázaro Roberto, o MPE afirma que eles teriam agido no sentido de adotar as medidas necessárias para a operacionalização do negócio, quando o objetivo era apenas ganhar tempo e evitar que medidas judiciais fossem tomadas em desfavor da suposta organização criminosa, possibilitando, assim, a prática de novos golpes.

Reprodução Juiz aposentado Irênio Lima Fernandes, pai do ex-vereador João Emanuel, seria "braço ativo" de organização diz Gaeco

A denúncia do MPE faz um breve panorama do suposto esquema, sem muitos detalhes. Contudo, coloca o juiz aposentado como membro ativo do grupo em prol dos golpes aplicados. Conforme a denúncia, Irênio figura como sócio minoritário da empresa Soy, junto com os filhos. Os sócios majoritários seriam Walter Dias Magalhães Júnior, apontado como líder da suposta organização criminosa, e a esposa, Shirlei Aparecida Matsuoka Arrabal.

Para dar a aparência de negócio lícito e seguro, a organização criminosa contava com o auxílio do chinês Mauro Chen Guo Qin, que se apresentava como dono de um banco estrangeiro, e atuava diretamente na tratativa dos empréstimos fraudulentos.

O próprio denunciado Walter, quando interrogado, apesar de admitir “erros”, atribui a responsabilidade maior pelos ilícitos à ação da família Moreira Lima, enquanto pai e filhos chegaram a protocolar um dossiê no Gaeco, composto por 155 folhas e se colocam na condição de vítimas de Walter.

O MPE entende que ambas as versões distinguem da realidade apontada pelos elementos juntados aos autos que demonstrariam que todos se associaram de forma livre e consciente para a prática dos estelionatos.

Em determinada ocasião, quando o grupo aplicava o golpe em uma vítima que já havia pago R$ 170 mil, como garantia de um empréstimo, Irênio teria tentado “acalmar a vítima”, celebrando até um distrato que, “de antemão, já sabia que não seria honrado, o que de fato ocorreu, restando evidenciado que aderiu à conduta dos demais e concorreu ativamente para a prática do crime”, diz trecho da denúncia.

Em outro golpe de aproximadamente R$ 500 mil contra Alessandro Nicoli, Irênio teria, junto Walter Dias, Evandro José Goulart, Mauro Chen e seus filhos, inventado várias desculpas quando a vítima percebeu a situação e passou a cobrar o dinheiro de volta.

Esse mesmo grupo, em dezembro de 2015, teria aplicado um golpe contra Edson Vieira dos Santos, propondo investimentos bilionários. Para tanto, a vítima deveria disponibilizar o montante de R$ 50,5 milhões a título de garantia do negócio, divididos em 40 folhas de cheque. Foi neste contexto que o falso chinês, Mauro Chen, teria sido usado para dar credibilidade ao negócio.

Edson percebeu a armação e sustou os títulos de crédito, mas as cártulas havia sido distribuídas por João Emanuel para pagar débitos por ele contraídos com diversos agiotas que, por sua vez, passaram a cobrar e até ameaçar a vítima por ter sustado as cártulas bancárias. Em seu depoimento, Valter disse ter ficado com R$ 7 milhões dessa quantia, enquanto Mauro Chen teria recebido com R$ 1 milhão, e Irênio e seus filhos R$ 3 milhões.

Contra Irênio, o MPE pediu a condenação por organização criminosa, que prevê pena de reclusão de três a oito anos, e multa, e estelionato por três vezes, que prevê reclusão, de um a cinco anos, e multa.