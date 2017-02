Ex-PM é condenado a pagar R$ 60 mil de indenização e enfrentar júri

O juiz Alexandre Paulichi Chiovitti, da Vara Única da Comarca de Santo Antonio de Leverger, condenou o ex-policial militar e ex-vereador Marcelo Robson Queiroz Moura a indenizar Fagner Cesar Souza Rosa em R$ 60 mil, por tê-lo atingido com um tiro durante uma convenção partidária, realizada em 2012, na Câmara. Em dezembro, o magistrado determinou que Marcelo enfrente júri popular pela morte do ex-secretário de Obras da cidade Izaias Vieira Pires, causada na mesma ocasião. A decisão condenatória foi proferida em 13 de janeiro.

Reprodução Ex-vereador Marcelo Robson é condenado por danos morais e deve ainda enfrentar júri popular

O caso ocorreu em 5 de setembro de 2012. A reunião da Comissão de Ética do PDT, que apreciava pedidos de abertura de processo de expulsão contra candidatos a vereador, terminou em tiroteio e com a morte de Izaias. Momentos antes dos disparos, Marcelo discutiu com o ex-secretário, que o agrediu com um soco.

Irritado, o então PM foi até o carro, pegou a arma e desferiu tiros em direção de Izaias e do filho Izaias Vieira Pires Junior. O ex-secretário foi transferido às pressas para o Pronto-Socorro de Cuiabá, mas não resistiu. Já Marcelo foi preso em flagrante.

Citado, o Estado apresentou contestação sustentando a ilegitimidade passiva, pois alegou que não contribuiu de qualquer forma para o evento danoso. O Executivo municipal, por sua vez, também afirmou a ilegitimidade passiva, uma vez que no momento dos fatos não se apresentava como agente público, mas apenas participava de uma convenção partidária. Marcelo argumentou que agiu em legítima defesa e refutou as acusações, bem como se manifestou contrário ao pedido de indenização.

Na decisão, o magistrado entendeu que o Estado não possui responsabilidade indenizatória. Destacou ainda que a presença da Polícia Militar, por si só, não demonstra a omissão dos agentes, pois conforme a investigação os PMs agiram quando a situação efetivamente carecia da interseção policial. Antes disso, apenas havia discussão política no interior da Câmara. “Parece impensável, em dias atuais, em que se prega a tripartição dos Poderes da República, ainda mais do Poder Legislativo, a atuação policial para intervir ou coibir convenção partidária”.

O mesmo entendimento se deu em relação ao pedido de indenização ao município, de que não possui legitimidade passiva. Ocorre que Marcelo “não estava atuando na condição de agente público, mas, tão-somente, participando da convenção partidária”.

Com relação à tese de ilegitimidade alegada por Marcelo, o juiz entendeu que não se sustenta. Neste sentido, afastou a alegação de inexistência de provas, “já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para demonstrar as alegações prefaciais”.

O valor fixado pelo juiz é dividido em R$ 40 mil por danos morais e R$ 20 mil por danos estéticos. “Os danos estéticos decorrem da deformação sofrida com o disparo, o qual acarretou angústias e frustrações pela alteração da aparência física anterior ao sinistro”, traz a decisão. Um pedido de pensão mensal foi negado.