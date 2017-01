Ex-prefeito tem bloqueio de R$ 4,6 mil, vê exagero e valor inexpressivo

TCE Ex-prefeito de Mirassol D'Oeste Elias Leal teve bens bloqueados pela Justiça

A Justiça Estadual determinou o bloqueio de R$ 4,6 mil do ex-prefeito de Mirassol D’Oeste Elias Mendes Leal Filho (PSD) e outras três pessoas, em virtude da suposta prática de ato de improbidade administrativa por terem realizado benfeitorias com maquinários públicos em propriedade particular, violando a legislação municipal.

A determinação atendeu um pedido liminar (temporário) feito pelo Ministério Público Estadual, por meio da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Mirassol D'Oeste. A decisão é da juíza Henriqueta Fernanda Lima, da Segunda Vara Criminal e Cível do município, e datada de 12 de dezembro.

Na lista dos que também tiveram os bens declarados indisponíveis estão os ex-secretários de Obras e Infraestrutura, José Ferreira Soares, de Educação, Marli Andromede Ferreira, e o produtor rural José Francisco Brito Euzébio.

De acordo com o promotor de Justiça, Leonardo Moraes Gonçalves, além dos veículos, os suspeitos teriam utilizado funcionários públicos municipais para construir estradas e um aterro para servir de suporte a uma caixa d'água no interior do imóvel rural, denominado Fazenda Urutau, que possui aproximadamente quatro mil alqueires, de propriedade de José Francisco, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2013.

A denúncia foi encaminhada ao MPE por vereadores que registraram o flagrante com a gravação de vídeos. As investigações confirmaram a ilegalidade. Na decisão, a magistrada Henriqueta Fernanda Lima reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa e determinou a indisponibilidade de bens no valor de quase R$ 5 mil para cada acusado, considerando os valores que deveriam ter sido recolhidos aos cofres públicos em razão da utilização do maquinário e dos veículos municipais.

Outro lado

Ao , Elias Mendes disse que considera a decisão “de força desproporcional” e explicou que a estrada onde foi feita a manutenção é de uso da população e que há 25 anos o Executivo municipal contribui anualmente com sua restauração. “Tem mais fazendas na sequência, essa estrada é usada para transporte de alunos. O fazendeiro, como se beneficia, coloca maquinário dele à disposição, contribui de alguma maneira com pessoal dele”, pontou.

O ex-prefeito comentou ainda que considera a quantia pedida a título de indisponibilidade “inexpressiva” e “desnecessária. “Principalmente porque se trata de uma fazenda tão importante para a economia municipal”, argumentou. Nesta linha, informou que irá recorrer da decisão. (Com Assessoria)