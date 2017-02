Ex-presidente da Câmara de Sinop é condenada por ato de improbidade

A ex-presidente da Câmara de Sinop Sinéia Abreu foi condenada pelo juiz da 6ª Vara Cível Mirko Vicenzo Gianotte, por ato de improbidade administrativa. A ação é de autoria do Ministério Público após serem identificadas irregularidades na contratação de um jornal, em abril de 2008.

Reprodução Ex-presidente da Câmara Sinéia Abreu teria contratado um jornal, sem licitação

A promotora de justiça Audrey Ility, da 4ª Promotoria Cível de Sinop, argumentou que a contratação do jornal para a publicação dos trabalhos da Câmara, na época, foi feita sem processo licitatório. Segundo o Ministério Público, o custo mensal dos serviços era de R$ 2 mil e a contratação durou oito meses.

“E além do princípio da moralidade, a demandada também afrontou o princípio da impessoalidade, haja vista que a contratação ocorreu sem o prévio processo licitatório, ou seja: direcionada à pessoa certa, sem oportunizar-se à competição e à igualdade de condições entre eventuais interessados em contratar com a administração pública”, considerou a promotora.

Diante das argumentações do MP, o juiz condenou a ex-presidente ao pagamento de multa. “Julgo procedente pedidos formulados na exordial para condenar a requerida à sanção de pagamento de multa civil de duas vezes o valor da remuneração percebida pela requerido à época da contratação”.

Além da ex-vereadora, quem também responde ação semelhante por contratar jornal para publicação de atos, sem processo licitatório, é o ex-prefeito de Sinop Juarez Costa (PMDB). No caso do peemedebista, a ação também é de autoria do Ministério Público. A promotora considera ainda que Juarez determinou, por meio de lei, o jornal como “órgão oficial de imprensa escrita”, em 2009.

“Da análise dos documentos que o instruem, comprovou-se que o Sinop, por meio da gestão e do gestor, ambos demandados, feriu os princípios constitucionais da administração pública e causou dano ao erário, ao declarar, por Lei e sem qualquer justificativa plausível e prévio procedimento licitatório, o Jornal Capital como imprensa oficial de Sinop, bem como favoreceram referida empresa e seus sócios, também demandados”, argumenta a promotora na ação que também tramita na 6ª Vara Cível e ainda aguarda para ser julgada.

Outro lado

A ex-presidente da Câmara Sinéia Abreu afirma que não houve dano ao erário, visto que as publicações, no caso as edições do jornal foram distribuídas. Diz também que alguém fez a denúncia e o Ministério Público requereu. “Na época o Tribunal de Contas não exigia que fosse feita a dispensa de licitação pra um valor de R$ 2 mil e o juiz entendeu que deveria ter sido feito um processo dessa dispensa de licitação”, explica ao .

Ela argumenta também que recebeu a decisão e que irá tomar as devidas providências, pois não achou justa. “Nós vamos recorrer e esperar o parecer do Tribunal de Justiça, ver o que eles irão decidir”, conclui.