Ex-presidente do Intermat alega temer represália da família de Silval

Gilberto Leite/Rdnews Afonso Dalberto alega que recebeu ameaça de Silval enquanto esteve no CCC

O ex-presidente do Intermat Afonso Dalberto teme represália por parte da família do ex-governador Silval Barbosa (PMDB). A afirmação foi feita durante depoimentos que depois se transformaram em colaboração premiada. “Afirma possuir muito medo da família Barbosa, tanto de Silval, como do irmão Toninho Barbosa, eis que eram corriqueiros nos corredores do governo, os dizeres de boca mole formiga come a língua, ou quem tem C, tem medo", diz.

A declaração foi feita por ele em petição endereçada à juíza Selma Arruda, titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá. Dalberto chegou a ser preso preventivamente, em fevereiro deste ano, mas atualmente cumpre prisão domiciliar, em razão de um tratamento contra um câncer.

Segundo Afonso, as ameaças se repetiam com maior frequência após a deflagração das operações Sodoma e Sodoma 2. O ex-presidente do Intermat contou ainda que quando estava preso no Centro de Custódia, Silval mandou recado para ele por Nadaf. “Se precisasse de advogado poderia contar com sua ajuda”. Durante o interrogatório, Afonso disse se sentir intimidado com a abordagem e que teme por ele e a família.

O ex-presidente foi preso na deflagração da Operação Seven, que apura um suposto esquema de desvio de R$ 7 milhões dos cofres do Estado, e teria sido concretizado por meio da compra de uma área rural de 727 hectares na região do Manso. “Durante a audiência realizada no fórum de Cuiabá referente a operação Seven quando se encontrava aguardando para ser chamado para audiência na companhia de Pedro Nadaf e Silval Barbosa, ocasião em que o ex-governador o indagou, perguntando porque o interrogando não conversa com eles, que na verdade eram eles seus verdadeiros amigos e que os inimigos estavam do outro lado, se referindo a justiça”, disse.