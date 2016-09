Ex-secretário aponta comparsas e beneficiados de esquema da Sodoma

O ex-secretário estadual da Casa Civil Pedro Nadaf detalhou como era partilhado o dinheiro entre os comparsas na já considerada maior organização criminosa do Estado, chefiada pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB). A revelação consta na decisão de 74 páginas da juíza 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, que resultou na Operação Sodoma 4, deflagrada na segunda (26).

Conforme o despacho, a análise das informações bancárias dos cheques emitidos pela empresa utilizada para a lavagem da propina, a SF Assessoria e Organização de Eventos Eirelli Me, aponta como um dos beneficiados do esquema a ex-mulher do ex-secretário Cibelle Nadaf, e a ex-namorada de nadaf Geiziane Rodrigues.

Angelo Varela/AL Ex-secretário Pedro Nadaf detalha como funcionava esquema no governo

Segundo o ex-secretário, o ex-presidente do Intermat Afonso Dalberto, delator no processo, recebeu para colaborar com a ação criminosa uma quantia de R$ 606 mil. Afonso também confessou que participava do esquema e apontou detalhes de como ocorreu o fato.

Francisco de Andrade Lima Filho, o “Chico Lima”, preso na última segunda (26), conforme consta na decisão, ajustou com o empresário Filinto Muller que recebesse de Levi Machado de Oliveira por intermédio da mesma empresa (Sf Assessoria e Organização de Eventos), o valor de R$ 15,8 mi. Ainda conforme o despacho, o valor corresponde à propina referente à metade do valor de R$ 31 milhões, que Mato Grosso pagaria pela indenização. Segundo consta, o valor foi parcelado em sete parcelas e corresponde à desapropriação do terreno, no Bairro Jardim Liberdade.

Chico Lima realizava operações financeiras para fraudes na concessão de incentivos fiscais no governo, à época em que o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) comandava o Executivo.

O advogado da empresa Santorini Empreendimentos Imobiliários, Levi Machado, teria recebido uma comissão de 3% sobre os valores transacionados. Ainda conforme os autos, Chico Lima citou quais eram os membros da organização criminosa que receberiam a propina, sendo eles Silval, Nadaf, Marcel de Cursi, Arnaldo Alves e Afonso Dalberto.

Filinto Muller relatou que durante uma reunião na sala de Chico Lima, no Palácio Paiaguás, encontrou-se com o ex-secretário de Planejamento Arnaldo Alves e Nadaf. Marcel de Cursi e Silval não estavam na tal reunião. O encontro estabeleceria a forma como seria feita a divisão do dinheiro “lavado”.

“Desta feita, deliberaram que a responsabilidade de passar o dinheiro referente à parte que cabia a Marcel era de Nadaf, que a responsabilidade de passar o valor cabível a Arnaldo Alves e Afonso Dalberto era de Chico lima e que a parte que cabia a Silval seria destinada a Valdir Piran (empresário e proprietário de factoring) para saldar dívida no valor ó de R$ 10 mi , fato que lhe foi afirmado Pedro Nadaf e Chico Lima, como pelo próprio Valdir Piran”, diz trecho do despacho.

Conforme a decisão, Silval possuía uma dívida de campanha eleitoral de R$ 40 milhões com o empresário e proprietário de factoring, Valdir Piran.

Silval emprestou R$ 40 mi de Piran para eleição e quase foi agredido