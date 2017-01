Ex-secretário continua internado, mas estado de saúde está estável

Gilberto Leite Marcel Cursi, ex-secretário, teve princípio de infarto sábado

Três dias após ter um princípio de infarto, o ex-secretário estadual de Fazenda Marcel de Cursi apresenta um quadro de saúde estável, mas ainda está sob observação médica no hospital particular Amecor.

Segundo informações do advogado Marcos Dantas, que esteve com Marcel nessa segunda (16), ele conversa normalmente e sente-se bem. Ainda não há previsão de alta, pois o ex-secretário precisa concluir uma série de exames. Só então deverá retornar ao Centro de Custódia de Cuiabá (CCC), onde está preso há um ano e quatro meses.

“Estivemos lá e os médicos não haviam terminado os exames. Não dá para ter noção de como ele está realmente sem isso. Queríamos o prontuário, mas não está concluído. Ele está acordado, conversando, não está sedado nem nada”, disse Dantas ao .

Ainda de acordo com o advogado, Marcel está “aparentemente normal”, contudo, a indicação é que fique em repouso. Também não há previsão de quando os exames serão concluídos. O motivo da visita do advogado era verificar se havia alguma medida judicial cabível para a situação, mas devido à orientação médica, não há o que ser feito no momento.

No sábado (14), Marcel foi socorrido pelos agentes prisionais do CCC e foi encaminhado para o Hospital Amecor, em Cuiabá. Lá, recebeu atendimento médico na UTI Coronária. Ele está preso preventivamente desde 15 de setembro de 2015, data em que foi deflagrada a Operação Sodoma 1, sob a acusação de participar de esquema de cobrança de propina para concessão de incentivos fiscais do Estado. O suposto esquema foi operacionalizado na gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), que também está recolhido no CCC.

Em 11 de março de 2016, o ex-secretário recebeu a segunda ordem de prisão, por força da Sodoma 2, e conseguiu reverter a primeira prisão em 1º de abril, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Nas duas operações, Marcel é apontado pela juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Arruda, como um dos mentores intelectuais de todo o esquema criminoso, pois possuía vasta experiência na área tributária.

Marcel tem princípio de infarto na prisão e está internado no Amecor