Ex-secretário de Educação completa 4 meses de prisão neste domingo

Neste domingo (20), o ex-secretário estadual de Educação Permínio Pinto (PSDB) completa quatro meses de prisão. Ele foi alvo da segunda fase da Operação Rêmora, denominada Locus Delicti, deflagrada em 20 de julho. O objetivo da ação, realizada pelo Gaeco, foi desmantelar uma suposta organização criminosa que teria distribuído, no modelo cartel, diversas licitações da Seduc referentes à construção e reforma de escolas públicas estaduais. Permínio é apontado pelo Ministério Público Estadual como “manda-chuva” da organização.

. Ex-secretário de Educação Permínio Pinto está preso no Centro de Custódia de Cuiabá desde julho

A primeira fase da Rêmora foi deflagrada em 3 de maio. À época, foram cumpridos 39 mandados entre busca e apreensão, coercitiva e prisão, sendo que entre os presos estavam os servidores da Seduc Fábio Frigeri, Wander Luiz dos Reis (em liberdade) e Moisés Dias da Silva (em liberdade), além do empresário Giovani Belatto Guizardi. O ex-governador Moisés Feltrin (em liberdade) e Joel de Barros Fagundes Filho (em liberdade) foram presos por porte ilegal de arma.

Até então, a participação de Permínio no esquema estava descartada. Mesmo tendo seu nome citado em conversas entre empresários, a juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá Selma Rosane Arruda entendeu que não havia suficientes indícios de que o mesmo estivesse realmente envolvido nos fatos criminosos noticiados. Ainda assim, o tucano pediu afastamento do cargo alegando que não queria prejudicar o andamento das investigações.

Permínio, inclusive, recebeu apoio do governador Pedro Taques, que disse confiar em sua idoneidade. Outro que revelou confiar na honestidade do ex-secretário foi o presidente do PSDB de Cuiabá, Carlos Avalone. “O PSDB é favorável às investigações sempre, mas confiamos na honestidade do Permínio, que tem a vida pregressa ilibada. No final, ele será inocentado”, declarou à época, em entrevista ao . O ex-secretário, que chegou a ser cotado para disputar a Prefeitura de Cuiabá, se retirou do processo eleitoral assim que foi exonerado da Seduc.

Uma semana após a primeira fase da operação, Permínio concedeu entrevista coletiva ao comparecer à sede do Gaeco, na Capital, para prestar esclarecimentos. Ao ser questionado se tinha conhecimento do esquema, citou que a própria investigação mostrou que, quando a situação chegou ao seu conhecimento, deu orientação no sentido de que nenhum tipo de pagamento de propina fosse feito. “E aí fiz as exonerações que deveria fazer”, se limitou a dizer.

Já em julho, após a prisão, o governo emitiu nota, na qual reafirmou o compromisso de combater a corrupção e as irregularidades na administração pública. Desde então, Permínio encontra-se recolhido no Centro de Custódia de Cuiabá e não apareceu nem mesmo durante as audiências de instrução da ação penal oriunda da operação, realizadas no Fórum de Cuiabá, que tiveram início este mês. Neste sentido, o interrogatório de Permínio está marcado para 15 de dezembro.

Réus

Em 24 de maio, o juiz de Direito em Substituição Legal Bruno D’Oliveira Marques recebeu a denúncia feita pelo Gaeco contra 22 pessoas, entre servidores e empresários, pelos crimes de constituição de organização criminosa, formação de cartel, corrupção passiva e fraude a licitação. No final de julho, Permínio e Juliano Jorge Haddad passaram a constar no rol de denunciados. Conforme o Gaeco, a estrutura da organização criminosa era composta por 3 núcleos: de agentes públicos, operações e empreiteiros.

22 servidores e empresários se tornam réus no processo da Rêmora

“Manda-chuva”

Para o MPE, o ex-secretário é o “manda-chuva” da suposta organização. Segundo o Gaeco, os elementos probatórios colocam o tucano no topo da cadeia hierárquica da organização criminosa. “Já que demonstram claramente que ele não só tinha conhecimento de toda a atuação delitiva dos agentes públicos como também detinha pleno comando sobre Fabio Frigeri, Wander Luis dos Reis, Moises Dias da Silva e Giovani Belatto Guizardi, já que pessoalmente coordenava a atuação deles”, diz trecho da denúncia.

Gilberto Leite Ex-secretário Permínio Pinto quando foi prestar esclarecimento no Gaeco

Desmembramento

Em setembro, a juíza Selma Arruda determinou o desmembramento da ação penal oriunda da Operação Rêmora. A decisão foi tomada, pois boa parte dos acusados que se encontram em liberdade ainda não apresentou a resposta à acusação, de modo que a magistrada concluiu pelo desmembramento para evitar alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Além dos réus presos, permanecerão na primeira ação Moisés Dias da Silva e Juliano Jorge Haddad, que segundo consta na denúncia faziam parte do “núcleo de agentes públicos”, e Luiz Fernando da Costa Rondon, que firmou acordo de colaboração premiada com o MPE, somando sete pessoas.

Na ação desmembrada ficaram outros 17 réus, que estão em liberdade, sendo Leonardo Guimarães Rodrigues, Moises Feltrin, Joel de Barros Fagundes Filho, Esper Haddad Neto, Jose Eduardo Nascimento da Silva, Luiz Carlos Ioris, Celso Cunha Ferraz, Clarice Maria da Rocha, Eder Alberto Francisco Meciano, Dilermano Sergio Chaves, Flavio Geraldo De Azevedo, Júlio Hirochi Yamamoto Filho, Sylvio Piva, Mario Lourenço Salem, Alexandre Da Costa Rondon, Leonardo Botelho Leite e Benedito Sergio Assunção Santos.

Juíza desmembra ação da Rêmora; Permínio e mais 6 ficam na principal

Defesa de Permínio

A defesa do ex-gestor sustenta a tese de que as licitações e contratos administrativos investigados na Rêmora envolveriam verbas federais, oriundas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia de natureza federal. Portanto, a Justiça estadual seria incompetente para processar e julgar o feito.

Permínio já viu o argumento ser rejeitado pelo Tribunal de Justiça e aguarda apreciação do Superior Tribunal de Justiça da mesma questão, que caso seja acatado pode derrubar todos os atos decisórios praticados pelo juízo da 7ª Vara Criminal. Além disso, a defesa aguarda julgamento de mérito de um pedido de soltura, também no STJ.

Prejuízos

No final de setembro, a Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) identificou, por meio de auditoria nas obras licitadas e contratadas pela Seduc, um dano potencial na ordem de R$ 370 mil a R$ 400 mil. Dos certames analisados, que somam R$ 56 milhões, a CGE apurou que foram efetivamente licitados R$ 21,5 milhões e, desse valor, foram executados apenas 17%, o equivalente a R$ 3,7 milhões.

Trajetória

Permínio, que assumiu a Seduc em janeiro de 2015 pela cota de indicações pessoais do governador Pedro Taques, foi o primeiro ex-integrante do primeiro escalão a ser preso por suposto envolvimento com corrupção. Até chegar a ele, a Operação Rêmora havia atingido somente adjuntos da pasta.

Antes da Operação, Permínio chegou a ser cotado para disputar a Prefeitura de Cuiabá pelo PSDB. Entretanto, o escândalo de corrupção inviabilizou o projeto político. Antes da Seduc, ele atuou como vereador por Cuiabá e chefiou a pasta municipal de Educação na Capital, na gestão Wilson Santos (PSDB).