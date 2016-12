Ex-secretário de Silval, Rayel é citado em delação de diretor da Odebrecht

. Ex-secretário de Comunicação Carlos Rayel

O ex-secretário estadual de Comunicação da gestão Silval Barbosa (PMDB), Carlos Rayel, teria participado de esquema de caixa 2, no qual a Odebrecht desembolsou aproximadamente R$ 3,2 milhões para as campanhas do senador Lindbergh Farias (PT-RJ), na disputa ao Senado, em 2010, e à prefeitura de Nova Iguaçu, em 2008. A afirmação consta na delação premiada de Leandro Andrade Azevedo, um dos diretores da empreiteira, e foi divulgada pela revista Veja esse final de semana.

A delação do diretor promete causar grande impacto na vida do parlamentar e conta com informações comprometedoras, conforme aponta a reportagem. Azevedo conta que esteve no gabinete de Lindbergh, em Nova Iguaçu, em 2007, para negociar diretamente com ele e com o marqueteiro Carlos Rayel valores e formas de pagamento das contribuições não declaradas, que somavam cerca de R$ 698 mil.

Parte desse valor teria sido pago em dinheiro vivo a Rayel, responsável pela campanha à reeleição do então prefeito. “Os pagamentos foram operacionalizados e entregues no escritório de campanha de Lindbergh […] e foram destinados a remunerar o trabalho de marketing realizado por Carlos Rayel”, diz trecho da delação.

Nesta linha, o diretor da Odebrecht explica que a generosidade da empreiteira com Lindbergh era em virtude da cúpula da empresa considerá-lo um político promissor, com possibilidade de um dia chegar à presidência da República. Na sequência, a matéria narra como teriam ocorrido as tratativas para beneficiar a Odebrecht na licitação do programa Pro-Moradia, custeado pelo Ministério das Cidades. Leia na íntegra aqui.

Histórico

Rayel assumiu oficialmente a Comunicação Social do Estado (Secom), como era denominada à época, em 2012. Silval não poupava elogios a ele e deixava claro que o conhecia há alguns anos, revelando inclusive que Rayel foi seu marqueteiro na campanha à reeleição, em 2010. O ex-secretário já atuou em outras campanhas no Estado, como a de Zé do Pátio (Solidariedade), à época também peemedebista, eleito prefeito de Rondonópolis em 2008.

Tido como um publicitário respeitado e linha dura, Rayel foi fundamental para a reeleição de Silval.

Ele também foi marqueteiro de Anthony Garotinho, que disputou a presidência em 2002 e que acabou contribuindo para levar o pleito ao segundo turno no embate entre José Serra e Lula. Atuou ainda no marketing da campanha vitoriosa de Rosinha Matheus ao governo do Rio de Janeiro, também em 2002.

Em Mato Grosso, Rayel se destacou na vitória de Pátio, que era visto como "zebra" diante do então prefeito Adilton Sachetti (PR), que buscava a reeleição com apoio dos governos estadual e federal e dos principais grupos políticos da região Sul.

Silval, assim que obteve referências do marqueteiro, o contratou. Enquanto isso, profissionais tanto da velha guarda quanto os novos tentaram desestabilizá-lo, diminuindo o trabalho realizado por Rayel. Ele deixou o governo em março de 2014 para atuar como marqueteiro na eleição daquele ano.

Rayel sai e Marcão assume Comunicação