Ex-secretários de Administração, Zílio e Pedro Elias são interrogados - siga

Reprodução Ex-secretário de Administração, Cesar Zílio é delator

Tem início nesta sexta (26) o interrogatório dos réus da Operação Sodoma 2, que investiga a aquisição de um terreno por R$ 13 milhões, com recursos supostamente oriundos de pagamento de propina. Em audiência marcada para as 13h30, na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, devem ser ouvidos os ex-secretários estadual de Administração Pedro Elias Domingos e Cesar Zílio, que também é ex-presidente do MT-Par. Ambos são delatores do esquema.

Segundo o Ministério Público, após a apreensão de cheques na primeira fase da Operação Sodoma, deflagrada em setembro de 2015, e sabendo da eminência da descoberta de esquema de compra ilegal de terreno, ambos teriam tentado maquiar a situação.

Zílio teria elaborado um contrato, denominado instrumento particular de compra e venda, com data retroativa a 3 de julho de 2012, que substituiria contrato de gaveta firmado com o empresário José da Costa Marques, dono da Matriz Sat Rastreamento de Veículos LTDA – ME que, à princípio, figurava como dona da área na avenida Beira Rio, Cuiabá.

Acontece que esse instrumento teria sido confeccionado em novembro do ano passado, ou seja, dois meses após a primeira etapa da Sodoma 1. Os detalhes da transação supostamente feita para lavar dinheiro, vieram à tona com o depoimento de José Marques a delegados fazendários.

Pedro Elias, por sua vez, disse em seu depoimento à Delegacia Fazendária, em abril deste ano, que o filho do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), Rodrigo Barbosa, teria recebido 85% de propina paga pela empresa WebTech Softwares e Serviços Ltda, de propriedade de Júlio Minoru Tsujii.

À época, o delegado fazendário Lindomar Toffolli – que foi ouvido como testemunha – disse em entrevista ao que, de acordo com o depoimento, Pedro Elias contou que a teria empresa pago três parcelas de propina: R$ 180 mil, R$ 170 mil e R$ 160 mil, totalizando R$ 510 mil. Deste valor, R$ 77 mil ficou com o ex-secretário e R$ 433,5 mil foram supostamente pagos a Rodrigo.

Segundo as investigações, empresas pagariam para manter ou obter contratos junto ao Executivo. Os chamados "fiscais de propina" teriam sido os ex-secretários de Administração Pedro Elias e Cesar Zílio.