Ex-vereador terá que se desculpar com Jayme e pagar multa de R$ 1 mil

Jornal da Notícia Aberta a audiência, secretário Jayme Campos e ex-vereador Fábio Saad resolveram por fim ao litígio

O ex-vereador por Várzea Grande, Fábio Saad, foi condenado ao pagamento de R$ 1 mil (hum mil reais) ao Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, bem como a se retratar publica e judicialmente por injúrias, calúnias e difamações feitas contra o ex-senador, ex-governador, ex-prefeito e secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande, Jayme Campos e contra a administração da prefeita Lucimar Campos.

A audiência de conciliação aconteceu no Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei em Várzea Grande e foi conduzida pela Conciliadora Marta Eglesia Lopes dos Santos Maia.

Aberta a audiência, tanto o ex-vereador Fábio Saad, bem como Jayme Veríssimo de Campos, resolveram por fim ao litígio, renunciando a qualquer recurso ao poder judiciário, salvo execução do que ora é estabelecido.

Fábio Saad se comprometeu em 30 dias em pagar o valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), a pedido do autor da ação, Jayme Veríssimo de Campos, em doar, em parcela única, para o Abrigo Lar dos Idosos São Vicente de Paulo de Várzea Grande.

Durante a audiência, Fabio Saad ainda pediu desculpas, ficando registrado, comprovado e reconhecido nos autos que a denúncia era infundada.

A denúncia feita pelas mídias sociais e da tribuna da Câmara de Várzea Grande era de que a prefeita e o ex-senador teriam se utilizado de empreiteira contratada pelo Poder Público para pavimentarem uma rua dentro de residência própria, justamente, porque a empreiteira também realiza obras públicas em várias regiões de Várzea Grande.

A Defesa do ex-senador Jayme Verissimo de Campos, patrocinada pelo advogado Ronimárcio Naves, apresentou documentos como nota fiscal e cheques da empresa de propriedade de Jayme Campos que comprovam o pagamento da obra com dinheiro próprio, e apontou que o “calor da disputa eleitoral acaba levando alguns a se aproveitarem do momento para acusarem falsamente pessoas de bem, apenas e tão somente com o intuito de ganharem votos e enganarem os eleitores, mesmo que com mentiras”, ponderou o advogado.

Fábio Saad, filiado ao PSC disputou as eleições municipais na condição de candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo empresário Alan Top Gás, chapa que ficou na terceira colocação.

Justiça

Jayme Campos por sua vez, apontou que apesar de se sentir realizado em sua carreira política que foi de três mandatos como prefeito de Várzea Grande, um mandato de governador de Mato Grosso e outro mandato de senador da República, volta e meia se vê obrigado a procurar a Justiça para simplesmente repor as verdades dos fatos.

“Considero que tenho muito que agradecer ao povo que muitas vezes me confiou um mandato através do seu voto e da última vez, ano passado, elegeu a prefeita Lucimar Sacre de Campos com uma das maiores votações proporcionais de todos os 5.700 municípios do Brasil, numa clara demonstração de que o que vale é o trabalho, o serviço prestado a Várzea Grande, ao Mato Grosso, ao Brasil e a sua gente, portanto, não é justo que por causa de disputa eleitoral, tenhamos toda um vida manchada por mentiras e exageros eleitorais”, disse Jayme Campos, para quem a Justiça repôs a verdade dos fatos.

Por fim o secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande, acrescentou que a destinação dos valores para o Abrigo São Vicente de Paulo é a mais clara demonstração de que a Justiça está sendo feita, pois estes valores apesar de não serem expressivos irão ajudar a muitas pessoas que necessitam. (Com Assessoria)