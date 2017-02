Faiad deixa Bombeiros, vê injustiça e afirma que se defenderá veja vídeo

Reprodução Alvará de soltura assinado pela juíza Selma Arruda. Faiad ficou quase três dias no Corpo de Bombeiros

Após seis dias preso, o ex-secretário estadual de Administração (SAD) e ex-presidente da OAB-MT Francisco Faiad (PMDB) deve deixar nos próximos minutos o 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, em Cuiabá. A juíza titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, acaba de assinar o alvará de soltura de Faiad, dando cumprimento à decisão do desembargador Pedro Sakamoto, que deferiu o habeas corpus nessa segunda (20), mediante pagamento de fiança de R$ R$ 192 mil.

Ao deixar o local, o ex-secretário afirma que não foi uma experiência legal, mas garante que não conhece o processo e alega que nunca foi ouvido nem intimado para prestar informação até hoje. "Eu vou me defender. Todos esses fatos que ouvi dizer, que foram imputados, não são verdadeiros. Eu tenho a consciência tranquila, vocês conhecem minha história, meu passado e estou tranquilo em relação a isso. Foi uma grande injustiça, mas no tempo correto vou apresentar minha defesa".

Faiad diz que amanhã a vida seguirá normalmente. "Vou voltar pro meu escritório e trabalhar". Indagado se vai ingressar com ação devido à prisão preventiva decretada pela juíza Selma, o peemedebista ressalta que não sabe o teor do processo. "Eu preciso conhecer o inquérito e não sei nem do que estou sendo acusado".

O ex-secretário foi preso na última terça (14), data da deflagração da 5ª fase da Operação Sodoma que investiga a existência de uma organização criminosa que, auxiliada por servidores e empresários durante o período de setembro de 2013 até outubro de 2014, teria mantido um esquema de inserção fictícia de consumo de combustível, provocando desvio de receita pública para o enriquecimento ilícito de seus membros e dos empresários aos quais foi destinada parte do pagamento de propina da SAD. O total desviado das secretarias foi de R$ 8,1 milhões, segundo a Delegacia Fazendária e Ministério Público Estadual.

A movimentação no Corpo de Bombeiros começou ainda no periodo da manhã de hoje. Por volta das 12h os advogados do ex-secretário, Valber Melo e Ulisses Rabaneda, foram vistos ingressando no local. Além deles, a esposa de Faiad, Tânia Faiad, que também é jurista, compareceu na corporação. À imprensa ela disse que pretende levá-lo direto para casa para ficar próximo da família. A OAB-MT, por sua vez, escalou o presidente do Tribunal de Defesa das Prerrogativas (TDP), André Stumpf, para que sejam garantidas as prerrogativas.

O trâmite envolvendo a soltura de Faiad perdurou o dia todo em razão da dificuldade da defesa de concentrar recursos para arcar com a fiança, que foi paga com a entrega de um apartamento. Problemas na documentação do imóvel junto ao cartório responsável também atrasaram a saída do ex-secretário da unidade dos Bombeiros.

Assista, abaixo, momento em que Faiad deixa Corpo de Bombeiros.