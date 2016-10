Falha de comunicação entre órgãos facilita fraude na Sema, diz Gaeco

Gcom Esquema criminoso acontecia na Sema e foi detectado por auditoria realizada ainda em 2015

Segundo o Naco e o Gaeco do MPE, as madeireiras vendedoras de Mato Grosso, após acessarem o Sisflora, mediante login, senha e certificado digital, cadastram e emitem as Guias Florestais – GF3. Por sua vez, entre 15 e 30 minutos, o Sistema DOF/Ibama faz de forma automática a atualização com o SISFLORA e, consequentemente, a leitura dessas GF3. Em seguida, os compradores do Pará solicitam o recebimento das GF3 pelo DOF/Ibama.

O Sistema Sisflora-PA verifica com o Sistema DOF/Ibama se as GF3 são válidas e se podem ser recebidas. Enquanto isso, o vendedor de Mato Grosso solicita a anulação da GF3 no Sisflora/MT, minutos após a concretização da operação. Após verificar a situação com o Sistema DOF/Ibama, a GF3 é anulada.

Toda essa movimentação fazia com que o vendedor de Mato Grosso mantivesse o crédito de produtos florestais intacto, gerando apenas crédito indevido para a empresa compradora do Estado do Pará ou Goiás.

Segundo o Gaeco, a fraude decorre de uma falha de comunicação entre os Sistemas Sisflora-MT, DOF/Ibama e Sisflora-PA que permite a emissão e cancelamento das Guias Florestais – GF em Mato Grosso, sem que haja o respectivo estorno dos créditos florestais, gerando, consequentemente, a duplicidade de créditos, que são novamente utilizados pelas empresas vendedoras de Mato Grosso em outras operações, como também são utilizados pelas madeireiras compradoras dos Estados do Pará e Goiás, agora como créditos florestais legítimos.

A fraude fica ainda mais evidenciada se levado em conta que entre a emissão, o cancelamento e o recebimento das guias florestais não se ultrapassam 50 minutos, ressaltando que o recebimento da madeira no sistema deveria ocorrer tão somente quando ela estivesse fisicamente no local, o que não seria possível dentro desse prazo de 50 minutos, uma vez que se tratava de venda para outro Estado, a maioria para o norte do Pará.

Durante o período investigado, de 10 de julho de 2014 a 15 de janeiro de 2015, as madeireiras geraram 148.873.9964 m³ de créditos florestais. Os valores movimentados podem chegar a R$ 104,2 milhões.

Como esses créditos florestais foram recebidos apenas via sistema, já que fisicamente isso não aconteceu, essas empresas poderiam regularizar qualquer madeira sem origem que, por ventura, houvesse em seus pátios ou até mesmo transferir para outras empresas.

José Riva e Savi são denunciados por MPE por comandar fraudes na Sema

Operação Dríades

Segundo a Direção do Ibama, a operação conjunta Dríades propiciou a detecção qualificada da fraude nos sistemas de controle florestal e possibilitou que houvesse alteração das regras de comunicação entre o sistema federal (SisDOF) e o sistema estadual ( Sisflora), impedindo a ocorrência de novos ilícitos deste tipo. Para o Ministério Público, o apoio do Ibama foi de fundamental importância para resolução do caso. (Com Assessoria)