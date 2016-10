Família de Maiana pede indenização de R$ 1,1 milhão do ex-namorado

Gilberto Leite/Rdnews Mãe de Mariana Vilela, Suely Mariano, ao conceder uma entrevista ao Rdnews

A família de Maiana Mariano Vilela exige na Justiça R$ 1,1 milhão a título de indenização do empresário e condenado de ser o mandante do assassinato da jovem de 16 anos, Rogério da Silva Amorim, 41. Na ação impetrada em outubro de 2013, a mãe Suely Cícero Mariano e os irmãos Raul Vinícius Mariano e Danilo Raul Mariano, contam que Rogério tinha um relacionamento amoroso entre a vítima e o condenado que durou um ano, em união estável, mesmo sendo formalmente casado. Relatam ainda que o empresário bancava a menor, pagando escola, salão de beleza, roupas e dentista.

“Quando todos estavam convencidos das boas intenções do réu, a adolescente desapareceu. O caso foi amplamente noticiado nos meios de comunicação. O incansável trabalho da Polícia Civil com o auxílio do serviço de inteligência descobriu que dois criminosos deram cabo da vida da jovem a mando de Rogério, que pagou pelo homicídio a quantia de R$ 5 mil”, diz trecho.

Quanto aos danos morais, a família afirma no documento que a morte da menor causou muita dor e sofrimento para os três. “Algo irreparável; uma ferida que nunca se cicatriza. Com o perdão pelo lugar comum, a partida de um filho antes do pai ou mãe contraria a ordem das coisas, deixando naquele que fica profundo desgosto de amargura”.

Relatam ainda que a família é de baixa renda e que mesmo com todos contribuindo para os rendimentos com a perda de um dos entes queridos o rendimento ficou menor.

“A diminuição patrimonial para os autores, que há de ser recomposta pelo responsável do crime. Além da perda da força de menina, houve despesas com os serviços póstumos e sepultamento da vítima. Como é evidente, nenhuma importância em dinheiro é capaz de reparar a dor pelo assassinato de uma pessoa querida, especialmente do seu núcleo familiar. Então a indenização serve como espécie de lenitivo; uma compensação pela dor infligida”.

No total, os representantes pedem R$ 1,1 milhão, sendo 950 salários mínimos de danos morais para Suely Mariano, um total de R$ 644,1 mil, mais R$ 400 mil para os dois irmãos de Maiana. Por danos materiais o valor ficou de R$ 96,9 mil, o que representa uma pensão de dois terços do salário mínimo até que a vítima completasse 25 anos mais as despesas com o sepultamento.

“O montante em questão nem de longe representa enriquecimento sem causa, mas uma quantia justa para trazer algum conforto a uma família dilacerada por um crime tão bárbaro. Em resumo, o valor requerido atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”, argumenta a família no processo.

De acordo com o documento, a esposa de Rogério, Calisângela só entrou na ação por ser casada com o condenado em comunhão universal de bens. “Enfim, relembrando a conhecida distinção entre os elementos que compõem a obrigação, a saber, débito e responsabilidade, o que se constata é que Calisângela, por estar casada em regime de comunhão universal de bens com Rogério, detém responsabilidade pelo adimplemento da obrigação, embora sem estar atrelada ao débito”, afirma.

Liminar

O juiz Emerson Luis Pereira Cajango, responsável pelo caso, negou em 2013, a liminar pedida pela família para que os bens do empresário fossem bloqueados. Ele frisou que não poderia tomar tal medida, uma vez que Rogério Amorim, à época, não havia sido condenado pelo crime.

“Portanto, sem invadir a seara pertinente ao juízo de cognição exauriente, característica essa que será vislumbrada apenas quando da prolação da sentença no feito principal a ser proposto, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar, quais sejam, a “fumaça do bom direito” e o “perigo da demora”, razão pela qual indefiro a liminar pretendida".

Gilberto Leite Rogério da Silva Amorim, acusado de matar a jovem, durante o seu julgamento

O caso

Segundo a denúncia feita pelo Ministério Público Estadual, no dia do homicídio, o empresário teria mandado Maiana descontar um cheque de R$ 500 e levar o dinheiro para um chacareiro. Ela foi ao banco com uma motocicleta que tinha ganhado do empresário e, depois, se dirigiu à chácara.

De acordo com o Ministério Público, a jovem foi morta e teve o corpo colocado dentro de um carro de passeio e, em seguida, deixado na região da Ponte de Ferro.

Os restos mortais da adolescente foram encontrados em 25 de maio de 2012, cinco meses após o crime. Maiana e Rogério mantiveram um relacionamento extraconjugal por aproximadamente um ano e estavam vivendo juntos havia cinco meses, em regime de união estável, quando o assassinato foi cometido.

A ex-mulher de Rogério Amorim também foi denunciada pelo MPE como participante dos crimes, mas a Justiça considerou que não havia indícios da participação dela.

O corpo da vítima foi sepultado sete meses após o desaparecimento e morte da adolescente, no Distrito do Coxipó do Ouro, em Cuiabá. Um dos acusados do crime foi quem indicou para a polícia o local onde o corpo havia sido enterrado.

O empresário Rogério da Silva Amorim foi sentenciado a 20 anos e três meses em regime fechado, como mandante do crime e por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, recompensa e meio que dificultou a defesa da vítima). Já Paulo Ferreira Martins, de 44 anos, que confessou ter asfixiado a adolescente, foi condenado a 18 anos e 9 meses por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, também em regime fechado. Carlos Alexandre da Silva, de 34 anos, que confessou ter ajudado a enterrar o corpo da vítima, foi condenado a um ano e seis meses em regime aberto.

