Família diz que invasores de terras são classe média; defensoria rebate

Gilberto Leite/Rdnews Advogado da família Marcelo Bertoldo Barchet em entrevista ao Rdnews

A Fazenda São Francisco, localizada no Vale Abençoado, é alvo de briga jurídica entre herdeiros do proprietário do terreno Ademar Caixeta de Castro (falecido) e supostos lavradores, que invadiram a terra em 1999, mas que os descendentes dizem que muitos deles são médicos, funcionários públicos, com boas condições financeiras. A família cobra do governo que cumpra a ordem judicial de reintegração de posse, de 2011. A área de 1,4 mil hectares fica no município de Santo Antonio do Leverger, próximo as Águas Quentes.

O advogado da família, Marcelo Bertoldo Barchet, afirma que o Incra e a Sema fizeram um estudo, no qual foi constatado que a terra não poderia ser desapropriada, haja vista que se encontra na Área de Proteção Ambiental (APA). “Sob justificativa que área de grande fragilidade ambiental sob anseios do Estado. Lugar muito bonito. Com isso, demos sequência no processo e foi determinada em sentença, transitado em julgado, a reintegração de posse, em 2011”, salienta referindo-se a decisão do STF.

Na gestão do ex-governador Silval Barbosa, Marcelo relata que a família foi procurar o Estado para o cumprimento da ordem. À época, o Estado tinha interesse de fazer a desapropriação da área. No entanto, não poderia ser feita em razão da decisão de reintegração. “Feito isso, Comitê de Conflitos Agrários encaminhou a polícia para fazer estudo de situação. No trabalho foi identificado que a grande maioria dos ocupantes são pessoas de posse; as casas estavam vazias e procedimento de reintegração seria relativamente simples de ser concluído”, sustenta.

Com a morosidade do Estado em fazer a reintegração de posse, a família começou a fazer o trabalho “investigativo” para entender o que estava ocorrendo. “Para nossa surpresa identificamos os “sem terras”, na verdade são médicos, advogados, funcionários públicos e dentistas”, salienta - veja lista dos assentados na galeria.

Nos documentos anexados aos autos, por exemplo, a família Damasceno possui pelo menos sete lotes, entre pai, esposa e filhos. Paulo Roberto Damasceno, por exemplo, se declara hipossuficiente. Afirma ainda que a profissão é lavrador, com renda mensal de R$ 545, conforme consta no documento da Defensoria Pública. O documento, assinado em 15 de abril, tem o intuito de que o órgão promova a defesa dessa e de outras famílias de assentados. No entanto, ocupava até 2 de abril do mesmo ano o cargo de direção-geral e assessoramento do Indea.

A família levantou ainda que Paulo Roberto reside no Jardim das Américas, bairro nobre na Capital. Ainda consta na fatura de conta de luz da residência no valor superior a R$ 800, ou seja, mais alta que o salário mencionado.

Outro que possui lote na área é Leopoldo Alvino de Almeida que, segundo a Defensoria Pública, considera-se agricultor e renda mensal de dois salários mínimos. Em fevereiro de 2015, Leopoldo foi nomeado para exercer o cargo de direção geral e assessoramento da secretaria estadual de Saúde, conforme Diário Oficial. O salário é de R$ 3,5 mil de acordo com o portal transparência do governo.

O advogado relata que Ademar e sua esposa Tania Marisa de Monte e Castro adquiriram a terra em 1991. No entanto, oito anos mais tarde ocorreu uma invasão violenta na propriedade. “Os invasores bateram no funcionário, despiram o gerente, mandaram ir embora pelado, foi terrível. Família procurou advogado para ingressar com ação de reintegração de posse”, explica o jurista ao . Segundo a filha de Ademar, Damares Monte, o pai morreu infartado em decorrência da situação. "Imagina uma pessoa que trabalhou a vida inteira para ter sua terra, ver ela sendo invadida e perder tudo", lamenta.

Defesa dos assentados

Essas pessoas e outros 60 assentados que possuem lotes no Vale Abençoado são assistidos pelos defensores públicos Air Praeiro e Munir Arfox. Procurado pelo , Praeiro explica que essas pessoas têm direito de defesa da defensoria, uma vez que elas não são impedidas de terem ascensão social. “Defensoria patrocina porque é conflito coletivo, e isso tem pacificado. Não tem como fazer separação econômica de cada um. Todos têm mesmo interesse”, explica ao rebater porque faz a defesa mesmo dos que não são carentes e ao justicar que as pessoas citadas eram lavradores mas tiveram mudança financeira no decorrer dos anos.

Praeiro acusa ainda que o proprietário da fazenda sempre fomentou a invasão para depois vender a terra ao Incra. No entanto, não conseguiu êxito em razão do Instituto não desapropriar área em conflito. “A inércia do proprietário é que gera situação. Direito de permanecer usucapião é em decorrência recurso do prazo”, salienta.

Governo

A família também culpa o Governo Pedro Taques pela morosidade do cumprimento da ordem judicial. Explica que enquanto isso, tira o principal sustento de Tânia, que já é idosa. O Estado, por meio da procuradoria-geral, explica que um parecer foi elaborado e será encaminhado ao governador na segunda (24). Somente após avaliação dele é que o teor será divulgado.