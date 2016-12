Gilberto Leite/Rdnews Eu, sinceramente, fico numa berlinda quando penso nisso, diz Selma sobre superexposição

A juíza titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, diz se ver em uma “berlinda” quando o assunto é superexposição. Delicado e sempre alvo de polêmica, o tema foi abordado em entrevista com a magistrada durante a cerimônia de lançamento do novo portal de transparência do governo, nesta segunda (5).

“Eu, sinceramente, fico numa berlinda quando penso nisso. Porque como magistrada eu até entendo que a gente não deve se superexpor, mas como cidadã eu não consigo”, revelou sobre as vezes que é convidada a falar sobre combate à corrupção.

Neste sentido, argumenta que é na condição de “magistrada-cidadã” que vem se permitindo falar sempre que é solicitada, pois entende que precisa colaborar para que cada vez mais pessoas tratem desse assunto, entendam, percebam e se politizem. “A população brasileira é muito leniente com a corrupção, somos muito bonzinhos com os corruptos. Achamos que é normal todo político ser corrupto, mau, rouba, mas faz. E isso tem que acabar e é, por isso, que eu não tenho me colocado muitos freios quando se trata de exposição”.

A juíza também opinou sobre aposentadoria compulsória de magistrados, pena máxima no âmbito administrativo, em casos de crime de peculato e corrupção, por exemplo. Selma explica que a perda do cargo é prevista apenas na esfera criminal. “O que não quer dizer que eu seja a favor disso”, declara.

Sobre o assunto, ela entende que a pena máxima administrativa também deve ser a exoneração, assim como qualquer funcionário público. “Essa questão da vitaliciedade deve ser relativizada nesse sentido. A vitaliciedade é um instituto importante para dar garantia, mas não pode ser um manto de impunidade”, conclui.