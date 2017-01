Filho de Alencar admite empréstimo e alega falta de dinheiro veja defesas

Reprodução Filho de Alencar Soares, empresário Leandro Soares, admite receber dinheiro de Júnior Mendonça

O empresário Leandro Valoes Soares, filho do conselheiro aposentado do TCE Alencar Soares Filho, admite ter recebido dinheiro do factoring do empresário Gércio Mendonça Júnior, mas alega que a transação se tratou de um empréstimo. Leandro afirma que passava por dificuldades financeiras, após um custoso tratamento de saúde e que, por isso, negociou as tratativas.

As afirmações constam nos autos da decisão que culminou no afastamento do conselheiro Sérgio Ricardo, nessa terça (10), por suspeita da compra de vaga no TCE. Além de Leandro, outros oito réus envolvidos no esquema se defenderam, afirmando ilegalidades no trâmite das investigações.

Todos os acusados tiveram os bens até R$ 4 milhões bloqueados pela Justiça, na decisão liminar assinada na última segunda (9) pelo juiz Luiz Aparecido Bortolucci, da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular.

O magistrado apontou, na decisão, a suposta improbidade de cada réu no esquema: Alencar Soares Filho foi responsabilizado por vender a cadeira no TCE através de recebimento de propina; ministro Blairo Maggi (PP), à época governador, teria forçado a aposentadoria de Alencar para que Sérgio pudesse entrar na vaga; ex-secretário estadual Eder Moraes foi o mentor e articulador de todo o esquema na esperança de que fosse arranjada outra vaga para atendê-lo; Gércio Júnior foi o operador da compra, tendo efetuado os depósitos referente aos pagamentos das propinas e o ex-conselheiro Humberto Bosaipo utilizou e foi beneficiado com empréstimos que foram chamados de “agrados” do esquema que desviava recursos públicos dos cofres de Mato Grosso.

O magistrado continua e afirma que o ex-deputado estadual José Riva participou de reuniões que discutiram como o esquema seria desenrolado e ordenou pagamentos para a concretização da venda do cargo de conselheiro; Leandro Soares forneceu informações e indicou contas para que os pagamentos da propina pudessem ser pagas e o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) também teria concordado com a negociata, participado de reuniões e ordenado pagamentos.

De todo modo Leandro sustentou, preliminarmente, uma possível incapacidade da ação inicial do Ministério Público Estadual, que investigou a questão. No mérito, alegou inocência, relatando que por ter passado dificuldades financeiras, obteve empréstimo junto à factoring do réu Gércio Marcelino Mendonça Júnior, conhecido também como Júnior Mendonça.

Alencar argumentou falta de justa causa para a presente ação, dizendo que a acusação foi baseada apenas em informações colhidas sob a égide de uma delação premiada e que, contudo, “ela não seria capaz de evidenciar os elementos exigidos para sua culpabilidade, mesmo porque é inocente”.

No mérito, Alencar alegou inocência, negando ter solicitado e/ou recebido qualquer proposta de vantagem para se aposentar do cargo de conselheiro do TCE, do mesmo modo que jamais manteve negociação a esse título ou transação financeira com o pretendente ao cargo Sérgio Ricardo. Ele negou também qualquer diálogo ou negociação nesse sentido com o então governador Blairo Maggi.

Mário Okamura

Nos autos, a defesa de Silval disse que as investigações foram inválidas por terem sido realizadas somente por promotores oficiantes de primeiro grau, mesmo o ordenamento jurídico determinando que as investigações contra o chefe de Estado precisariam ser feitas pelo Procurador Geral de Justiça. “Tal situação caracteriza a usurpação das funções do procurador geral de Justiça, uma vez que o defendente, enquanto governador do Estado estava sendo investigado por autoridade sem atribuição, desde meado de 2013”, justificou.

O ex-conselheiro Humberto Bosaipo reiterou a questão da incompetência e disse que o depoimento de Junior Mendonça, em uma delação premiada, foi colhido pelo MPF em “usurpação de competência do STF e homologado pelo Juízo da 5ª Vara da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso, também de forma ilegal, por não ser a autoridade competente para tal, em face da prerrogativa de foro de alguns dos investigados”.

Blairo afirmou que “todas as acusações imputadas ao senador, ora peticionário, fundam-se em ilações vagas, oriundas da declaração prestada por Júnior Mendonça acerca de que terceiro teria afirmado, circunstância em que ‘ouvir dizer’, razão pela qual as demonstrações de autoria, dolo e dano, não foram cumpridas, não qualificando, por certo, evidência de improbidade”.

Já Eder Moraes sustentou que o MPE era parte ilegítima para propor a ação, tendo em vista que a legitimação ativa para propor ação de ressarcimento teria que ser feita pelo ente público supostamente lesado. Disse ainda que “para que a defesa do defendente possa se manifestar, dentro dos princípios de ampla defesa e do contraditório, há necessidade do autor instruir a petição inicial com provas de suas alegações”.

Sérgio Ricardo

O conselheiro afastado Sérgio Ricardo disse, nos autos, que alegou por diversas vezes em questões preliminares sobre a nulidade de todas as provas que instruíram a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, por ter o MPE, por meio do promotor de Justiça Marcos Regenold, membro do Gaeco, deflagrado uma “investigação clandestina” para a coleta de informações junto ao investigado Eder, sobre o suposto envolvimento de autoridades com prerrogativa de foro.

Sérgio Ricardo listou que foi feita uma investigação clandestina levada a cabo pelo MPE, coordenada pelo promotor Marcos Regenold, membro do Gaeco e com conhecimento do Procurador Geral de Justiça Paulo Prado e que essa investigação clandestina foi feita ao arrepio da lei tendo como alvo pessoas com prerrogativa de foro privilegiado.

Além disso, em nota emitida nessa quarta (11), afirmou que recebeu com surpresa a decisão do juiz da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, Luiz Aparecido Bortolussi Junior, tendo em vista que pedido de afastamento da mesma natureza já havia sido negado pela juíza de 1ª instância da mesma Vara, Célia Regina Vidotti, em 19 de dezembro de 2014.

