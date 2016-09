Fim da instrução da Sodoma 2 pode ser “luz no fim do túnel” para Silval

Wellington Sabino Silval Barbosa, preso desde setembro/2015

Com o fim da fase de instrução da ação penal referente à Sodoma 2, a expectativa é de que o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) ganhe a liberdade, assim como os demais réus presos. Para tanto, a defesa do peemedebista aguarda a apreciação de três recursos na Justiça, sendo dois habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e um pedido formulado para a própria juíza que conduz a ação, Selma Rosane Arruda, titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

No STJ, um recurso foi impetrado na quinta (1º) e está sob relatoria do ministro da Sexta Turma, Antônio Saldanha. O habeas corpus discute o acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJ que havia negado, por 2 a 1, a ordem de soltura ao ex-governador. O segundo habeas corpus pede a anulação da Sodoma 1 e, consequentemente, todos os atos processuais. Este, por sua vez, aguarda julgamento de mérito.

No pedido feito diretamente à magistrada, a defesa de Silval requer a revogação da prisão preventiva por conta do encerramento da instrução processual e pede que sejam fixadas apenas medidas cautelares. Entre os argumentos está o fato de que todos os colaboradores foram ouvidos, bem como as testemunhas de acusação e os próprios réus. “[...] com a devida vênia, nada há mais nos autos que justifique a permanência do requerente no cárcere, até porque até mesmo a instrução criminal já se encerrou”, diz trecho da peça.

A defesa sustenta ainda que, como os próprios colaboradores que se disseram integrantes da suposta organização estão soltos, não faz sentido deixar Silval preso.

Mais incisiva, a banca de advogados que assina o pedido, formada por Valber Melo, Ulisses Rabaneda, Artur Osti e Renan Serra, entende que não se pode admitir que aquele que opta por exercer o direito de defesa tenha um “tratamento diferenciado e amargure longos dias na prisão, simplesmente por não se render a linha acusatória, como se a confissão fosse um pressuposto para a revogação da prisão preventiva”.

Silval está preso desde 17 de setembro do ano passado, quando foi deflagrada a Sodoma 1. Desde então, chegou a acumular mais uma ordem de prisão, e agora está preso apenas em decorrência da Sodoma 3, que na verdade foi um desdobramento da Sodoma 2, tendo em vista que ambas tratam da compra do terreno de R$ 13 milhões na avenida Beira Rio, em Cuiabá, com recurso supostamente oriundo de propina e são abordadas na mesma ação penal.

Acontece que foi com base nos depoimentos prestados e nas provas colhidas na Sodoma 2 que o Juízo decretou a prisão de Silval. Para tanto, lançou a terceira fase da operação.

Soltura de Nadaf

Nessa segunda (5), o ex-secretário de Indústria e Comércio e da Casa Civil Pedro Nadaf foi solto pela Justiça. Nadaf estava preso desde 15 de setembro do ano passado. Ele é acusado de integrar vários esquemas de corrupção e, nas duas últimas audiências na 7ª Vara Criminal, resolveu contar detalhes dos supostos crimes.

Com tornozeleira eletrônica, Nadaf não poderá se ausentar do país e vai responder às ações que seguem na Justiça, aguardando os próximos desdobramentos do processo.

