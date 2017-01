Frigoríficos lideram lista dos mais acionados na Justiça; Estado é o 5º

As empresas do ramo frigorífico foram as mais acionadas pelos trabalhadores na Justiça do Trabalho mato-grossense em 2016. Quatro delas, a BRF, JBS, Marfrig Foods e Mato Grosso Bovinos foram responsáveis por aproximadamente 14% dos casos ajuizados no último ano, totalizando mais de 7 mil processos em um universo de 50,9 mil novas ações. Na quinta colocação aparece o governo estadual. O levantamento foi feito pelo Tribunal Regional do Trabalho.

Só a BRF, resultante da fusão entre a Sadia e a Perdigão, respondeu por 8,5% das ações ajuizadas nas Varas do Trabalho no ano anterior. A empresa foi a primeira colocada no levantamento, com mais de 4,3 mil processos. Em segundo lugar aparece a JBS, detentora da marca Friboi, com pouco mais de 1,2 mil ações, seguida pela Marfrig Foods, com 918 casos.

Na colocação seguinte ainda aparece mais uma empresa do ramo, a Mato Grosso Bovinos, com 594 processos. No caso do governo foram 549 processos. O Estado responde de forma subsidiária nos processos movidos contra empresas terceirizadas, prestadoras de serviços. Os Correios aparecem logo após na sexta colocação, com 506 casos, seguido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, com 422 processos.

O impacto da atividade frigorífica na Justiça do Trabalho já é notado há algum tempo pelo TRT, em especial devido à natureza da atividade desenvolvida, marcada por grande rotatividade de mão de obra. Após deixar o trabalho, os ex-empregados acabam procurando a Justiça para pleitear direitos que alegam não terem sido respeitados.

Lucas do Rio Verde sentiu esse problema após a instalação de uma das maiores plantas da BRF no país. O poder público, bem como a Justiça do Trabalho viram a demanda por serviços básicos, como saúde, educação e segurança, saltar na cidade. Isso porque o número de ações locais cresceu muito nos últimos anos, fazendo da unidade a maior do Estado.

Além desses casos mais pontuais, nos últimos anos, empresas do ramo de alimentos também têm sido alvo de diversas ações individuais e mesmo coletivas, como pela não concessão do intervalo para recuperação térmica, previsto na CLT. (Com Assessoria)

Confira, abaixo, a relação dos 10 maiores litigantes de 2016, em Mato Grosso: