Gaeco interroga Alan sobre ação sigilosa e não descarta novas fases

O empresário e proprietário do Buffet Leila Malouf, Alan Malouf, prestou depoimento na sede do Gaeco, anexo à Procuradoria Geral do Estado, em Cuiabá, nesta tarde (1º de fevereiro). Segundo o promotor de Justiça Carlos Zarour, que integra do Gaeco, Alan depôs na condição de investigado. Ocorre que o Grupo instaurou três inquéritos após o empresário Ricardo Sguarezi entregar novos documentos relacionados à Operação Rêmora, em audiência realizada perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital.

Paulo Victor Fanaia Empresário Alan Malouf não fala com a imprensa após interrogatório no Gaeco nesta 4ª

À imprensa, Alan não disse nada. Permaneceu calado ao chegar ao Gaeco e deixou o local por uma saída lateral. O advogado que patrocina a defesa do empresário, Huendel Rolim, informou que não poderia fornecer detalhes, pois a investigação está sob sigilo.

“Não estou autorizado a falar, o pessoal do Gaeco não me autorizou a prestar nenhuma declaração sobre o depoimento e nós vamos respeitar. A defesa vai manifestar apenas e tão somente que Alan continua à disposição das autoridades como sempre esteve”.

Indagado sobre a existência de negociação com objetivo de firmar acordo de delação premiada com o Ministério Público Estadual, Huendel negou a tratativa. “Não, estamos trabalhando para constituir a defesa dele no processo. Ele vai comparecer a todos os atos. Isso não foi cogitado".

Com relação à denúncia recebida pela juíza da 7ª Vara Criminal, Selma Arruda, nessa segunda (30), o advogado reiterou a nota de esclarecimento divulgada à imprensa por meio de assessoria. “Não fomos notificados sobre o recebimento da denúncia. Nós aguardaremos e dentro do processo vamos apresentar a defesa e os argumentos para combater. E, efetivamente, se for exigido alguma devolução, algum ressarcimento, Alan já colocou patrimônio à disposição da Justiça para que isso seja feito”.

Por conta dos novos inquéritos, o Gaeco já interrogou o ex-secretário estadual de Educação Permínio Pinto, o empresário Ricardo Sguarezzi e o ex-servidor estadual Fábio Frigeri.

Novas operações

Antes do interrogatório, Carlos Zarour disse que não está descartada a possibilidade do Gaeco deflagrar novas fases da Rêmora, bem como novos indiciamentos e até mesmo outras denúncias. “Sim, sim. Novos indiciamentos, nova ação penal, pode sim”.

Ele negou, contudo, que o Grupo esteja investigando pessoas com foro privilegiado por prerrogativa de função, pois cabe ao Tribunal de Justiça tal atribuição. “Pessoas com foro a investigação corre no TJ”.A Operação Rêmora e seus desdobramentos investigam a suposta existência de uma organização criminosa que cobrava propina sobre contratos e fraudava licitações da secretaria estadual de Educação.

