Gaeco pede depoimento de suposta compra de decisão judicial por João

O Gaeco pediu o compartilhamento do interrogatório do presidente do Grupo Soy Walter Dias Magalhães Júnior, apontado como líder da suposta organização criminosa investigada na Operação Castelo de Areia, realizada pela Polícia Civil. O empresário teria relatado em depoimento que o vereador cassado João Emanuel teria “comprado” uma decisão judicial para poder negociar uma área localizada nas proximidades da avenida Historiador Rubens de Mendonça, em Cuiabá.

Gilberto Leite João Emanuel é acusado por empresário de comprar decisão judicial sobre lote

A cópia do interrogatório deve ser encaminhada ao Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco) e à Corregedoria-Geral da Justiça.

No mesmo documento, o Gaeco solicitou a instauração de inquérito policial para apurar se João Emanuel é integrante do Comando Vermelho, tendo em vista que Walter Dias revelou um suposto “salve” dado pelo ex-parlamentar à facção criminosa para executá-lo. Além disso, o ex-vereador teria afirmado que faria tratativas com Sandro Louco (líder do CV-MT) para matar a juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda.

Ambos os pedidos foram feitos no bojo da denúncia apresentada pelo Gaeco, nessa segunda (12), contra oito pessoas por constituição de organização criminosa e estelionato. Agora, cabe à Selma Arruda decidir se recebe ou não a denúncia.

As informações sobre o possível atentado contra a magistrada constam em depoimento prestado pelo empresário ao delegado Flávio Henrique Stringueta, da Gerência de Combate ao Crime Organizado. Ao GCCO, o depoente disse que João Emanuel falou sobre o plano para matar Selma quando estava nervoso, logo após a prisão, pois ela teria prejudicado seus negócios ilícitos.

De acordo com o depoimento, a proximidade de João Emanuel com o Comando Vermelho existiria porque o ex-vereador advoga para integrantes da facção criminosa. “O depoimento existe, mas é prematuro afirmar que é verdadeiro. Ainda é só a palavra do comparsa. Por enquanto, nem a segurança foi reforçada”, disse Selma em entrevista ao à época.

Castelo de Areia

A Castelo de Areia, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil no último dia 26, apura crimes de estelionatos supostamente praticados pela organização criminosa, que teria agido no Estado aplicando variadas formas de golpes, deixando prejuízos que ultrapassam R$ 50 milhões para, pelo menos, sete vítimas identificadas até o momento.