Gaeco tenta anular acordo de delação da Ventríloquo; foro salva Romoaldo de prisão

Reprodução Sobre Romoaldo, promotores citam que lei proíbe decretar prisão preventiva de parlamentar estadual

O Promotores de Justiça que integram o Gaeco (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado) e NACO (Núcleo de Ações de Competência Originária) ingressaram com pedido de rescisão da colaboração premiada firmada com Joaquim Fabio Mielli Camargo no decorrer das investigações da Operação Ventríloquo, deflagrada em julho de 2015, para apurar suposto de pagamento de propina e desvio de dinheiro público an Assembleia.

O pedido para anular a colaboração premiada será apreciado no julgamento do mérito da ação penal em que foi homologado o acordo.

Sobre a suposta participação de Romoaldo, cuja investigação corre em segunda instância, os promotores citam no pedido que “por força de foro por prerrogativa de função, a legislação proíbe a decretação de prisão preventiva de Parlamentar Estadual”, motivo pelo qual fizeram a decretação da prisão preventiva apenas de Francisvaldo.

Após a apreciação do pedido para anular o acordo, poderá ser oferecida denúncia também contra o advogado Fábio Mielli, com posterior pedido de prisão preventiva. Os Promotores de Justiça destacam que as investigações revelaram que "o outrora colaborador Fabio Mielli ocultou, dolosamente, o envolvimento nos fatos pelo deputado Romoaldo e por Francisvaldo Pacheco".

Filhos de Gepeto

Os argumentos para a provável preventiva de Fábio Mielli serão os mesmos - falseamento da verdade com vistas a prejudicar as investigações - usados para preventiva do chefe de gabinete de Romoaldo, Francisvaldo Mendes Pacheco, executada na tarde desta quarta (05), num desdobramento da Ventríloquo, quando o Gaeco deflagrou a segunda fase da Operação, denominada Filhos de Gepeto.

Um mandado de prisão preventiva e busca e apreensão foi cumprido em desfavor a Francisvaldo. Segundo o Ministério Público, foi oferecida denúncia contra Francisvaldo pela prática dos crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Figura também no polo passivo da denúncia o advogado Julio Cesar Domingues Rodrigues pela prática do crime de extorsão.

Júlio Domingues cobrou R$ 1 mi para não entregar áudio contra Romoaldo

Ventríloquo

O suposto esquema veio à tona por delação do advogado Fábio Mielli. O jurista representava o banco HSBC na cobrança de uma dívida da década de 90, referente a empréstimos feitos pelo antigo Banco Bamerindus a servidores da Assembleia. Joaquim teria recebido cerca de R$ 10 milhões, mas não teria repassado ao banco.

O Gaeco efetuou a prisão do advogado Júlio César Domingues Rodrigues, em São Paulo, um dos denunciados na Operação Ventríloquo, em 7 de agosto de 2015. Ele estava foragido desde 1º de julho, quando a operação foi deflagrada.

Além dele, também foram denunciados o ex-presidente da Assembleia, José Riva, e os servidores do Legislativo Luiz Marcio Bastos Pommot e Anderson Flavio de Godoi. Os quatro respondem pelos crimes de peculato, constituição de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Delação

Em abril, o ex-presidente da Assembleia José Riva fez graves revelações contra vários deputados estaduais ao confessar ter indicado contas para depósito da propina cobrada para liberar o pagamento de R$ 9,4 milhões, referente à dívida que a Assembleia tinha com o HSBC. “Estou extremamente arrependido”, disse o ex-deputado à época.

Na delação, Riva citou mais de 15 destinatários para o dinheiro. Entre os deputados citados estavam Romoaldo Junior (PMDB), Mauro Savi (PSB), Gilmar Fabris (PSD), a ex-deputada Luciane Bezerra (PSB) e um assessor do atual presidente do Assembleia, Guilherme Maluf (PSDB). O esquema se daria da seguinte forma: depois que a dívida fosse paga, cerca de R$ 4,4 milhões deveriam retornar a parlamentares por meio de contas indicadas por eles.