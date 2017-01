Garimpeiros desarmados fogem durante reconhecimento na Serra

Aproximadamente 40 profissionais da Segurança Pública realizaram uma ação de reconhecimento do garimpo na Serra do Caldeirão, em Pontes e Lacerda (a 483 km de Cuiabá), na última sexta (13). No local, encontraram um cenário diferente daquele descrito pela Sesp. Ao invés dos 50 homens fortemente armados com fuzis semiautomático 762, pouco mais de 20 garimpeiros correram para a mata com a chegada dos agentes da Polícia Federal, Gerência de Operações Especiais da Polícia Civil e Polícia Militar do município.

Gilberto Leite Durante abordagem feita na Serra do Caldeirão garimpeiros desarmados fugiram dos policiais

Segundo o coronel da PM, Edson De Carli, que participou da ação, tudo correu de forma tranquila e não houve confronto ou prisões. “Desde o início da operação foram montadas barreiras nos acessos ao garimpo e as pessoas que lá se encontravam começaram a sair. Foi feito o reconhecimento pelo pessoal do Bope para ver se o grupo armado ainda se encontrava e não foi localizado nada”, explica ao .

Desde que a Serra foi invadida, no final de dezembro, o local passou a ser patrulhado. Policiais avançaram aos poucos até conseguir fazer a varredura do garimpo. “Não foi encontrado nenhum tipo de maquinário ou veículo, apenas pessoas e vestígios de barracas”.

De Carli ressalta que os policiais que fizeram o reconhecimento ainda não permaneceram na Serra. “Quem vai ocupar o garimpo ou são as forças federais ou será repassado novamente à empresa”, esclarece.

Segundo a Sesp, o grupo armado que se encontrava no garimpo cobrando dos garimpeiros um percentual que variava de 30% a 50% sobre o ouro extraído da terra, já se retirou. Desde o último dia 5, 32 profissionais enviados pela secretaria passaram a atuar na cidade e região para coibir atos delitivos, bem como aumentar a sensação de segurança.

Na última semana, o gestor da pasta, Rogers Jarbas, anunciou a existência de um planejamento para desocupar a área do garimpo. “Somos aptos a fazer, a qualquer instante, a reintegração”, declarou. Ele ponderou, contudo, que gostaria de falar com o ministro da Justiça antes dessa ação, pois entende ser necessário que o Ministério da Justiça faça a manutenção do área após a intervenção para evitar novas invasões. “Mas se necessário for, nós faremos a reintegração, não vamos aguardar”, alertou.

Governo levanta ficha de invasores e está preparado para ação repressiva