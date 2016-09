Getúlio tem candidatura indeferida por improbidade; defesa recorrerá

Reprodução Ex-prefeito de Primavera do Leste Getúlio Viana tem candidatura indeferida por improbidade

O ex-prefeito de Primavera do Leste Getúlio Viana (PSB) teve o registro de candidatura indeferido pela juíza eleitoral Glenda Moreira Borges. A decisão foi publicada na tarde desta terça (13). O socialista acabou impugnado por ato de improbidade administrativa, como realização de despesas ilegítimas, aquisição de bens e serviços sem o prévio procedimento licitatório e contratação/manutenção de servidores sem concurso público.

A juíza acatou pedido de impugnação apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, acompanhado pela Coligação Unidos por Primavera (PV, DEM, PT, PSD, PMDB, PTB, Solidariedade, PP, PRB, PR, Pros, PRP e PMB). Ambos alegam que Getúlio incide na causa inelegibilidade pelo fato de ter sofrido condenação em ação popular por órgão colegiado.

No processo, o ex-prefeito que buscava comandar novamente o município, contestou as impugnações apresentadas e defendeu sua inépcia, ante a ausência de cópia do processo de rejeição das contas pela Câmara Municipal, o que, segundo ele, inviabilizava a conclusão acerca da inelegibilidade.

Getúlio já comandou Primavera por dois mandatos. Durante a gestão de 2004 a 2012, enfrentou problemas judiciais e políticos. Em abril de 2010, o então prefeito, numa afronta à Lei Orgânica, viajou para o exterior sem autorização do Legislativo. Pela Constituição municipal, isso implica em perda do mandato. Entretanto, o republicano considerado por muitos como linha dura, antipático e arrogante, reassumiu o posto.

Na decisão, a magistrada ressaltou que quanto ao mérito as impugnações são procedentes, “de modo que o registro não merece deferimento”. “Com relação ao Recurso de Apelação, que teve por objeto sentença proferida em sede de ação popular, entende-se que este julgado do órgão colegiado não autoriza a aplicação da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, à medida que não foi imposta a sanção de suspensão dos direitos políticos. Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz acolhe a impugnação apresentada e indefere o registro de candidatura de Getúlio Gonçalves Viana”.

No despacho a juíza ainda destacou que nas eleições de 2012 o ex-prefeito teve as contas rejeitadas, por descumprimento da Lei nº 8.666/93, em razão da ausência de licitação para serviços de publicidade e frete, o que configura como ato doloso de improbidade administrativa, apta a atrair a inelegibilidade, conforme a magistrada.

Glenda também apontou que os danos ao erário foram devidamente contabilizados, conforme os termos da decisão de piso e do acórdão. Nesta linha, destacou enriquecimento ilícito de autoridades e empresas, como Amilton Venancio de Rezende ME, Douglas Mari ME, Fassini e Londero Ltda ME, Ilse Lourdes Di Domenico Ferreti e Cia, Irmãos Schroeter Ltda, Palmira Luiza Capitanio da Silva ME, S M Zanella Freu Restaurante EPP, Panevita Bagueteria Ltda ME e a pessoa de Maciel Costa.

“Receberam, de modo ilegítimo e ilegal (nos termos do acórdão, em citação ao Relatório de Controle Externo), a quantia de R$ 7,3 mil. A mesma conclusão extrai-se dos casos de aquisição de bens e serviços (que somados ultrapassam o valor de R$ 8 mil) cuja beneficiária foi a empresa Moretti e Soares Ltda, sem a indispensável licitação”, diz na sentença.

Outro lado

Ao , o advogado Rodrigo Cyrineu, que patrocina a defesa de Getúlio, afirma que vão recorrer da decisão no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Ele explica que assim como no caso do deputado estadual Pery Taborelli (PSC), os requisitos apresentados são legais. “Ele (Getúlio) é elegível. Isso é tranquilo, se a juíza não entendeu assim, só nos cabe recorrer”.

Rodrigo destaca que em nenhum momento se fala em enriquecimento ilícito, nem consta no acórdão citado na sentença. “Amanhã vamos recorrer, pois isso causa prejuízo, para que o TRE decida logo essa situação”, conclui.

Enquadrado na Ficha Limpa, Getúlio Viana pode ficar de fora da eleição