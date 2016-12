Governo lança Portal Transparência e Canal de Denúncia com Sérgio Moro

Rafaella Zanol / Gcom MT Juízes Selma Arruda e Sérgio Moro, secretária Adriana Vandoni e chefe do Gaeco Marco Aurélio durante lançamento do Portal Transparência e canal de Denúncia

Foram lançados, nessa segunda (5), o novo Portal de Transparência e o Canal de Denúncia do Governo, que buscam facilitar o acesso às informações referentes à administração pública, permitindo à população fiscalizar a gestão e propor denúncias. A plataforma pode ser acessada neste link. A cerimônia contou com uma palestra do juiz federal Sérgio Moro, que falou sobre o enfrentamento da corrupção.

Na ocasião, o governador Pedro Taques ressaltou a importância da ferramenta que deve fortalecer o combate à corrupção no Estado. “É importante dizer que o Brasil vive um momento diferente e grande parte dessas mudanças decorre desse trabalho. Nosso governo tem tentado fazer isso, já teve caso de corrupção e todos sabem. (...) Então é importante a população participar e fiscalizar”, comentou em entrevista à imprensa.

Taques citou que algumas pessoas lhe pedem o fim do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção, mas ressaltou que vê o GTCC como gerador de bons frutos. Na abertura do evento, o governador mencionou os projetos de lei visando combater a corrupção que não conseguiu levar adiante e, neste contexto, comemorou a criação do Gabinete.

A secretária do GTCC, Adriana Vandoni, explicou que a novidade é que todos os dados da gestão do Estado serão abertos, de modo que a população poderá baixar as informações de forma bruta, sem tratamento algum, para fazer o cruzamento que desejar. Os dados das pastas serão encaminhados à secretaria estadual de Planejamento (Seplan), que reunirá todas as informações e alimentará o Portal.

“Porque o Portal Transparência busca a informação das pastas, que é concentrada na secretaria de Planejamento, que é a gestão da informação, e de lá o Portal pega a informação para poder disponibilizar para a sociedade. Então a partir do momento que eles atualizam lá (na Seplan) vai ser atualizado no Portal Transparência”, esclareceu. Segundo Vandoni, a primeira secretaria que se ofereceu a disponibilizar os dados para alimentar o Portal foi pasta estadual de Assistência Social (Setas).

O Portal reúne informações como receitas, despesas, gastos com pessoal, convênios, orçamento, entre outros. As denúncias de irregularidaes podem ser feitas de forma anônima.