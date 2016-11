Helena é eleita desembargadora e TJ passa a ter 1/3 de mulheres na Corte

Gilberto Leite/Rdnews Presidente do TJ Paulo da Cunha e a desembargadora eleita Helena Maria

Por unanimidade, os membros do Pleno do Tribunal de Justiça escolheram a juíza da 8ª Vara Cível de Cuiabá Helena Maria Bezerra Ramos para ocupar a 29ª vaga de desembargador na Corte, que pertencia ao desembargador aposentado compulsoriamente Evandro Stábile. A votação ocorreu em sessão extraordinária, realizada nesta segunda (28). A cerimônia de posse está prevista para ocorrer no próximo dia 7, às 14h.

Além de completar o quadro de desembargadores, Helena Maria também passa a ser a 10ª mulher no TJ, o maior quantitativo feminino da história do tribunal, que tem 30 vagas. “Fico muito honrada por ser mulher, é uma conquista muito grande, difícil, mas isso demonstra que o Poder Judiciário é democrático. Hoje as mulheres estão despontando, acreditando que não é só cargo de homens, fico feliz”, comenta em coletiva.

Helena Maria atua como magistrada de primeiro grau desde 1989 e está na comarca de Cuiabá desde 13 de novembro de 1996. Além dela, outras duas juízas também disputavam a vaga, Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis e Maria Aparecida Ferreira Fago. A disputa ocorreu pelo fator antiguidade e a nova desembargadora promete fazer o máximo para atender às necessidades da população. “É uma responsabilidade porque é um dever, um peso a mais, forma diferente de trabalhar. Um juiz julga sozinho e aqui é coletividade”, ressalta.

O presidente do TJ, Paulo da Cunha, avalia como natural o aumento do número de mulheres da magistratura. “Vejo como normal e são bem-vindas. São grandes magistradas que já trabalharam muito em prol do Poder Judiciário de Mato Grosso e aqui na Corte continuará o trabalho da mesma forma”, comenta.