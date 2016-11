Interdição do prédio da secretaria de Saúde é suspensa e sede abre hoje

. Prédio da secretaria de Saúde de MT que havia sido interditado quinta

O juiz da 2º Vara do Trabalho Nicanor Favero Filho determinou a suspensão da interdição do prédio da secretaria estadual de Saúde (SES), localizado no Centro Político Administrativo, em Cuiabá, fechado deste a última quinta (10), por problemas na estrutura do prédio.

A decisão foi proferida no julgamento de um mandado de segurança impetrado pela Procuradoria Geral do Estado. Diante disso, a pasta anuncia a retomada das atividades no local já nesta quarta (16), com expediente das 13h às 19h.

A interdição foi consequência de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, após vistoria realizada em 2013 por Conselhos Regionais como Crea, Cras e Crefito, que identificaram diversas deficiências nas instalações prediais e deram prazo para que os problemas fossem resolvidos, como a falta de equipamentos de combate a incêndio, acessibilidade, infiltrações e instalações sanitárias inadequadas nos banheiros do prédio.

Na primeira decisão que levou à interdição, o juiz do Trabalho substituto Edemar Borchartt Ribeiro fixou novos prazos para a realização das adequações necessárias do imóvel. Ribeiro determinou a medida até ficar provada a adequação das instalações elétricas aos equipamentos existentes no edifício, a retirada do gás confinado da copa e a troca dos extintores de incêndio vencidos, bem como arbitrou multa no valor de R$ 250 mil no caso de descumprimento da medida.

Em nota, a secretaria disse estava adotando medidas a fim de realizar, dentro do prazo estabelecido pelo juiz, as adequações necessárias a garantir a segurança dos trabalhadores da pasta. Ressaltou também que está em trâmite um procedimento para locação de um imóvel para transferência da sede e, ao mesmo tempo, elaboração de um projeto para reforma do prédio atual. “A secretaria salienta ainda, que está empenhada em proporcionar melhor ambiente de trabalho a todos os servidores da pasta”, diz trecho do comunicado.

