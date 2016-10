Investigado e réu, Elias Nassarden celebra acordo de delação como foi

16h:39 A juíza suspende a audiência porque o réu Elias Abrão Nassarden Junior, celebrou um acordo de delação premiada. “Tem várias paginas de declarações e informações e sugiro que os senhores conheçam os autos"

16h:35 O réu relata ainda que passou várias vezes por muitos cargos sem exercê-lo. O promotor pergunta quem era o chefe de patrimônio na época em que ele trabalhava no setor. “Não me lembro, pois eu não ficava lá. Somente ia até o local para assinar o que me pediam", conta.

16h:15 O réu afirma que são falsas as denuncias. E explica que foi gerente de patrimônio, mas que nunca exerceu a função. “O meu cargo sempre vinha no holerite. Mudavam as funções quando trocava o presidente da AL.". Para o promotor ele relata que, foi nomeado na função sempre assinava os papeais que mandavam para ele.

15h:37 O réu Manoel Theodoro dos Santos, alega para a juíza Selma que não sabe do que está sendo acusado e frisa " Se assinei foi inconsciente", diz.

15h:10 O réu Edson continua respondendo sobre os processos de checagem de mercadorias para o seu advogado de defesa e na sequencia finaliza o depoimento.

15h:04 Selma questiona o por que do nome dele ser citado no inquérito. Ele diz que foi injustiçado. " É porque fui secretário de Patrimônio nesse período, mas sempre conferi tudo que assinei", pondera.

14h:58 O servidor da AL, Edson José Menezes, réu no processo, começa a depor e explica para a juíza Selma que é assessor no gabinete do deputado Mauro Savi. Ele afirma também que as denúncias imputadas a ele são falsas.

14h:51 Termina o depoimento de Janete Riva.

14h:49 Marcos pergunta se Janete conhece os réus do processo, ela diz que não: "somente o meu marido".