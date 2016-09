Irmão de ex-vereador diz que família foi enganada e denuncia empresário

O advogado e irmão do vereador cassado por Cuiabá João Emanuel, Lázaro Roberto, afirma que ele, o pai Irênio Lima Fernandes e o irmão foram vítimas do empresário e presidente do Grupo Soy Walter Dias Magalhães Júnior, apontado na Operação Castelo de Areia como comparsa do ex-parlamentar e um dos líderes de grupo criminoso.

Além disso, o advogado diz temer ser preso a qualquer momento, tendo em vista que, segundo ele, o delegado Flávio Henrique Stringueta, da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), fez representação de prisão contra ele.

Eduarda Fernandes Lázaro Roberto, irmão de João Emanuel, diz que família foi enganada por Walter

Conforme Lázaro, ele protocolou relatório na tarde dessa quinta (8), no Fórum de Cuiabá, assim como uma representação criminal contra Walter pelos crimes de calúnia e difamação, e denunciação caluniosa. Segundo o documento, Lázaro, João Emanuel e o pai, juiz aposentado compulsoriamente Irênio Lima Fernandes, foram contratados para atuarem como advogados de Walter.

Em dezembro de 2015, a prestação de serviços advocatícios foi paralisada, sendo encerrada em definitivo em janeiro deste ano. De acordo com o documento, há contrato que mostra a celebração da duração anual dos serviços, com prazo de cinco anos, mas foi rompido tempo antes.

Lázaro explica no relatório entregue que os apontamentos realizados pela polícia no processo que resultou no decreto prisional de João Emanuel são dos idos de 2014, “demonstrando, assim que os requerentes não fizeram parte de qualquer organização criminosa”, sustenta.

“Esclarecemos que atuando como advogados, o Sr. Walter formalizou contrato de honorários para que atuassem na sua defesa dos interesses judiciais e extrajudiciais, das empresas que pertencessem ao contratante”, diz trecho do documento.

Entretanto, conforme Lázaro, Walter não honrou com os honorários pactuados. Neste sentido, o empresário teria oferecido como alternativa que os serviços passassem a figurar no contrato social de uma nova empresa que ele estava criando, por sugestão de um Fundo Internacional, supostamente gerido por ele, para supostamente garantir o pagamento dos honorários.

Lázaro conta que Walter mentiu sobre essa empresa e que chegou a pedir emprestado R$ 358 mil, quantia que foi repassada por ele, João Emanuel e o pai deles. “Ele (Walter) nos iludiu”.

Segundo o relatório, na página 72, há imagens de extratos que teoricamente comprovariam a existência de uma conta de Walter no exterior, o que fez com que Lázaro e João Emanuel “acreditassem” que o empresário teria dinheiro suficiente para devolver o montante emprestado.

Ameaça a juíza

Sobre o depoimento prestado por Walter no qual revelou que João Emanuel teria um plano para matar a juíza da 7ª Vara Criminal, Selma Rosane Arruda, Lázaro diz que a informação não procede. “É tão mentira que até a juíza disse que é difícil provar. Se matasse ela, teria outro magistrado para responder pelo processo. Seria absurdo pensar nisso”, alega.

Ele afirma que João Emanuel contratou advogados para se defender em todos os processos e, por isso, não faz sentido as acusações feitas por Walter. “Quem tem contato com bandidos é ele (empresário). Pelo depoimento está tentando enganar a Justiça. É só conversa da boca dele”.

No depoimento, Walter revelou que João Emanuel teria enviado um “salve” à facção criminosa Comando Vermelho, após ter sido preso em 26 de agosto na Operação Castelo de Areia por envolvimento em fraudes milionárias, autorizada magistrada.

