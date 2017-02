Irreverência marca depoimentos na Defaz na 5ª fase da Sodoma confira

Com a quinta fase da Operação Sodoma deflagrada, nesta terça (14), pela Delegacia Fazendária, com novas prisões de figurões conhecidos como ex-governador Silval Barbosa (PMDB), ex-secretário Marcel de Cursi, coronel de Nunes Cordeiro, foi o procurador Francisco Gomes de Andrade Lima Filho quem chamou atenção com um jeito irreverente no momento em que era conduzido para audiência na 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Ele simplesmente usou na cabeça a sacola onde recebeu o almoço, e brincou com a imprensa dizendo sempre “aqui pra vocês”. E para contextualizar toda a cena, Chico Lima ainda ironizou ao alegar que o advogado e ex-secretário de Administração Francisco Faiad seria "calouro" no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC), no sentido de "sofrer" um trote dos antigos que se encontram no local.

Logo em seguida, apareceu o ex-secretário da Fazenda Marcel de Cursi, que se manteve discreto. O grupo foi encaminhado par aa 7ª Vara Criminal, onde foi ouvido pela juíza Selma Arruda, magistrada responsável por decretar as prisões preventivas a pedido da Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz).

Confira, abaixo, momento registrado pelo fotógrafo Gilberto Leite na Defaz.