. Depoente Jamille Ayoub Grunwald e o marido Giovani Guizard

Em depoimento prestado ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado, em 17 de novembro, a esposa do empresário e delator da Operação Rêmora Giovani Guizardi, Jamille Ayoub Grunwald Guizardi, relata que chegou até mesmo a ficar de prontidão no edifício onde o governador Pedro Taques (PSDB) residia para obter informações sobre a prisão do marido.

Ao Gaeco, ela contou que até a data da prisão de Giovani desconhecia qualquer ato ilícito praticado por ele no âmbito da secretaria estadual de Educação. “Que logo em que tomou conhecimento da prisão de seu esposo, indagou a Giovani o que estava acontecendo, mas ele não lhe explicou, limitando-se a pedir que tivesse calma”, diz trecho da transcrição do depoimento.

Diante disso, Jamille diz ter ligado para seu primo, o empresário e proprietário do Buffet Leila Maluf, Alan Maluf (preso nessa quarta), para pedir apoio e orientação. Ele também teria pedido que ela mantivesse calma, “pois iria ajudá-la e mencionou o advogado Saulo Gaiva como alguém que poderia ser consultado para prestar assistência jurídica”. Até então, Jamille afirma que desconhecia qualquer participação de Alan no esquema e que o contatou por ser uma pessoa muito próxima.

Conforme o depoimento, após várias brigas, Giovani acabou confessando que entregava parte do dinheiro arrecadado junto aos empresários para Alan Malouf, “por conta deste ter doado dinheiro para a campanha do Governo do Estado de 2014”. Em outra ocasião, Jamille diz ter sugerido ao primo que colaborasse com a Justiça, mas ele teria se recusado por haver “muito dinheiro envolvido”.

“Alan teria relatado que havia colocado dinheiro na campanha do Governador Pedro (palavras usadas por Alan) e que este dinheiro voltava através de obras”. Neste contexto, a depoente afirma desconhecer o montante doado, pois quando questionou isso ouviu que “não deveria se envolver com esse assunto”.

Confira, acima, trecho do termo de declaração da esposa de Guizardi, que foi colhido pelo Gaeco

Após essa conversa, ela foi até o prédio onde o seu irmão (pré-nome Guilherme) reside, antigo endereço de Taques, mas não o encontrou. O objetivo era conversar com o governador acerca do que teria sido relatado por Alan.

Ela revela que, depois disso, avistou Taques em um shopping de Cuiabá, ocasião que ele teria dito: “quero muito falar com você, hoje ainda”. O contato, porém, não chegou a ocorrer. Ao Gaeco, ela explica que conhece Taques há mais de 15 anos, porém sem qualquer intimidade. “Que o governador e Alan são amigos íntimos, pois já o viu uma vez na casa de Alan e duas vezes na casa da mãe do Alan em almoços de família”.

Jamille narra que se encontrou o deputado Guilherme Maluf (PSDB) para questioná-lo sobre toda a situação de Guizardi. O parlamentar teria tentado amenizar o problema e dito que a declarante já estava acompanhada de bons advogados e chegou a indicar outros advogados. “Guilherme disse que iria verificar um meio de poder ajudar a declarante, mas que passado o tempo nada foi feito”, detalha.

Segurança de Maluf

Jamille conta que após questionar Alan sobre a ameaça sofrida por seu marido no SOE, por um segurança de Maluf, o empresário negou a ordem e a informou que o deputado, inclusive, exonerou o tal segurança, que seria um servidor público, agente prisional do SOE.

