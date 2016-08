João Emanuel é preso acusado de liderar esquema golpes de R$ 50 mi

A Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje (26) a operação “Castelo de Areia”. Neste momento, são cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, sete buscas e apreensão e uma condução coercitiva. Entre os alvos está o ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel Moreira.

Reprodução Ex-presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel foi preso e é acusado de dar um golpe milionário

A investigação, comandada pela Delegacia Regional de Cuiabá, em conjunto com a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), apura crimes de estelionatos praticados pela organização criminosa, que age no Estado aplicando variadas formas de golpes, deixando prejuízos que ultrapassam R$ 50 milhões para pelo menos sete vítimas identificadas até o momento.

Em um dos golpes, uma vítima afirma que o vice-presidente da empresa Soy Group, o advogado João Emanuel, teria utilizado um falso chinês para ludibriá-lo em um suposto investimento com parceria com a China, fazendo com que o investidor emitisse 40 folhas de cheque, que juntas somam R$ 50 milhões.

As ordens de prisão e buscas são da Vara do Crime Organizado e cumpridas em Cuiabá, Várzea Grande e Chapada dos Guimarães. Um dos locais de buscas é o prédio do Soy Group, localizado na CPA, ao lado da loja Havan e fundos do supermercado Comper.

Os detalhes da operação serão apresentados às 10 horas, durante entrevista no auditório da Diretoria Geral da Polícia Judiciária Civil, na Avenida Coronel Escolástico, em Cuiabá, pelos delegados Anaídes Barros, Flávio Stringueta, Diogo Santana Souza e Luiz Henrique Damasceno.