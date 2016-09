João Emanuel faz exame que poderá definir ida para o Centro de Custódia

Depois de passar o dia inteiro sob custódia do Gaeco, o ex-presidente da Câmara da Capital, João Emanuel, foi submetido a exame clínico no Hospital Jardim Cuiabá para atestar se necessita permanecer em recuperação da vasectomia realizada na semana passada. O laudo servirá para a juíza da 7ª Vara Criminal, Selma Arruda, decidir se o réu permanece em prisão domiciliar ou será encaminhado para a sala de estado maior implantada no Centro de Custódia (CCC) para receber magistrados ou advogados.

João Emanuel cumpre prisão domiciliar desde o dia 27 de agosto, após a deflagração da Operação Castelo de Areia. A Polícia Civil apura fraudes milionárias, cometidas pelo ex-vereador junto a diretores e integrantes do Grupo Soy, em Cuiabá.

De acordo com o Ministério Público, foram feitos quatro pedidos de prisão contra João Emanuel. A juíza Selma Arruda deferiu um, mas condicionou o cumprimento à realização do exame.

Politec se recusa a fazer exame no IML e João Emanuel volta para casa