João Emanuel passa de parlamentar mais votado a cassado preso 2 vezes

Em dois anos e cinco meses, essa é a segunda vez que o ex-vereador João Emanuel é preso. A primeira vez ocorreu em 26 de março de 2014, em decorrência da Operação Aprendiz, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A segunda ordem de prisão foi dada na manhã desta sexta (25), pela Polícia Civil, que deflagrou a Operação Castelo de Areia.

Intagram Em 2 anos, João Emanuel foi do céu ao inferno, alvo de operações

A Aprendiz, deflagrada em novembro de 2013, investigava um suposto esquema de desvio de dinheiro público por meio de fraude em licitação em compras realizadas no Legislativo. O ex-vereador teria cometido fraudes à frente da Câmara de Cuiabá, desviando recursos para pagar dívidas de campanha e fazer caixa para 2014.

Desta vez, a Castelo de Areia apura crimes de estelionatos praticados por uma suposta organização criminosa, que teria agido no Estado aplicando variadas formas de golpes, causando prejuízos que ultrapassam R$ 50 milhões. Pelo menos sete vítimas foram identificadas até o momento. As duas prisões foram decretadas pela Vara do Crime Organizado.

Nesses pouco mais de dois anos, João Emanuel foi “do céu ao inferno”. Nas eleições de 2012, com a benção da família Riva - à época casado com a deputada estadual Janaina Riva - o ex-parlamentar foi eleito o vereador mais votado, obtendo 5.824 votos, após passar pela secretaria municipal de Habitação, na gestão de Chico Galindo (PTB).

Com discurso de renovação, o então genro do ex-deputado José Riva, alcançou o auge dentro do Legislativo, sendo eleito presidente da Mesa Diretora por 14 votos, contra 11 de Adilson Levante (PSB), da base governista. Isso tudo ocorreu sem que João Emanuel fizesse parte do grupo do prefeito Mauro Mendes (PSB).

Após um período de turbulência, o grupo da base governista conseguiu afastar João Emanuel por quebra de decoro parlamentar, em agosto de 2013, após vídeo sobre fraude vir à tona. Em setembro daquele mesmo ano, ele conseguiu voltar ao cargo e no mês seguinte foi descoberto um rombo na Câmara de R$ 5 milhões. Em novembro a Aprendiz foi deflagrada e em dezembro João Emanuel renunciou à presidência. Em dezembro o social-democrata foi cassado e no ano seguinte teve a primeira prisão decretada.

Atualmente, a ação penal oriunda da Aprendiz está encaminhando para o fechamento. O processo tramita sob comando da juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Arruda.

João Emanuel é preso acusado de liderar esquema golpes de R$ 50 mi