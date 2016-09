João Emanuel passa por nova perícia hoje; exame decide local da prisão

Gilberto Leite/Rdnews Juíza Selma Arruda diz que João Emanuel passará por nova perícia ainda nesta terça

A juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Arruda, garante que o ex-vereador por Cuiabá João Emanuel, que chegou a ser conduzido ao IML na manhã desta terça (6) para realizar uma perícia que revelaria qual seu estado de saúde, passará pelo procedimento ainda hoje. Para a magistrada, o exame é necessário para constatar a veracidade do atestado apresentado por ele no último dia 26, quando foi preso pela Operação Castelo de Areia.

O ex-parlamentar recebeu a ordem de prisão enquanto estava internado no Hospital Santa Rosa, na Capital, após ter passado por uma pequena cirurgia. Com o atestado, que comprovaria o estado de saúde debilitado, João Emanuel conseguiu autorização para cumprir prisão domiciliar. No entanto, de lá para cá surgiu a suspeita de que o atestado poderia ser falso.

Selma não deu muitos detalhes sobre o pedido da perícia, pois foi protocolado em segredo de Justiça. “Entendi que deverá ser preso, mas só após a constatação da veracidade do atestado. Fará exames hoje. Vou nomear um especialista ainda hoje, não tenho o nome”, comenta. Neste sentido, a magistrada conta que o exame deverá ser realizado em um consultório, mas também não sabe qual.

Logo que chegou ao IML, João Emanuel foi liberado para voltar para casa, contudo, acabou retornando ao instituto. Segundo informações apuradas pelo , a própria juíza teria intercedido para que o exame fosse realizado, o que acabou não ocorrendo após a recusa da Politec. “Não é competência e nem atribuição da Politec", disse o diretor regional da Politec, Reginaldo Rossi.

À imprensa, o ex-vereador disse que ainda não teve oportunidade de ter acesso a todo o processo oriundo da operação. “Nós estamos aguardando para poder nos manifestar. Na realidade eu não sei nem as acusações exatas. Desde o dia em que fui encaminhado para o Centro de Custódia eu não tenho acesso a nenhum tipo de veículo de comunicação e estou aguardando para poder me manifestar".

Em relação à denúncia, João Emanuel falou brevemente. "Nós fomos contratados como advogados. Eu inclusive tenho um contrato com o grupo como advogado, como funcionava e nós estamos aguardando mais informações para poder justificar o processo".

Novas prisões

Por meio de assessoria, o Ministério Público Estadual informou que pediu a prisão de João Emanuel em quatro ações, duas relacionadas à Operação Aprendiz, uma no bojo da Operação Assepsia, e outra em uma ação que apura a denúncia de lavagem de dinheiro. O motivo seria que o ex-parlamentar estaria incorrendo novamente nos crimes investigados nestes processos. Diante desses pedidos foi que a magistrada determinou a realização de perícia para poder decidir sobre as novas prisões.

Por conta do imbróglio, o delegado titular da GCCO, Flávio Henrique Stringueta, criticou a postura do Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), por ter conduzido o ex-vereador ao IML. "Eles sabem que essa operação era nossa. Inclusive nós estamos investigando isso também, o atestado, e eles atravessaram a nossa ação, a nossa investigação. Isso é falta de ética, segundo o entendimento do titular do GCCO", disse o delegado, ao .

Operação

A Operação Castelo de Areia apura a suposta existência de uma organização criminosa que praticaria crimes de estelionato no Estado, causando prejuízos que ultrapassam R$ 50 milhões. Segundo a GCCO, os golpes eram aplicados de variadas formas de golpes e fizeram pelo menos sete vítimas. João Emanuel e outras pessoas foram denunciados.

Em um dos golpes, uma vítima afirma que João Emanuel, na condição de vice-presidente da empresa Soy Group, teria utilizado um falso chinês para ludibriá-lo em um suposto investimento em parceria com a China, fazendo com que o investidor emitisse 40 folhas de cheque, que juntas somam os R$ 50 milhões.

