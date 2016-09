José Nunes, Filinto Correa e servidor da Sema serão ouvidos acompanhe

A juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, colherá o depoimento do ex-secretário-adjunto de Administração coronel José Jesus Nunes Cordeiro, do médico e ex-secretário estadual de Saúde Filinto Corrêa da Costa, e o servidor da secretaria estadual de Meio Ambiente Francisval Akerley da Costa, na tarde desta quinta (29), réus na ação penal oriunda da Operação Seven.

A operação investiga a compra fraudulenta de terras que já pertenciam ao Estado para desviar milhões do erário. As investigações apontaram que Filinto Correa recebeu R$ 7 milhões, em 2014, por parte de uma propriedade que já havia sido adquirida pelo governo, em 2002, por R$ 1,8 milhão. Um decreto assinado por Silval Barboda (PMDB) readequou a classificação do lote de Parque Estadual para Estação Ecológica, dispensando a necessidade de consulta pública, o que facilitou a transação.

Francisval foi um dos servidores que emitiu parecer favorável à minuta do decreto de recategorização da área. Conforme o Gaeco, o parecer não foi embasado em estudos técnicos, conforme determina a legislação. O ex-secretário Pedro Nadaf teria participado do esquema solicitando à antiga SAD a avaliação do imóvel rural. O procedimento foi dirigido por José de Jesus Cordeiro, que avaliou o lote com sobrepreço, aponta a denúncia.

