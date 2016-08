José Nunes nega acusações e diz não conhecer pagamento de propina siga

Após a audiência dessa segunda (29), que durou cerca de oito horas, nesta terça (30) as oitivas dos réus da Sodoma 2 também prometem ser longas. Estão previstos para serem ouvidos o ex-deputado estadual José Riva, o ex-secretário adjunto de Administração e coronel da PM José de Jesus Nunes Cordeiro, Tiago Vieira de Souza Dorileu e o ex-chefe de gabinete do ex-governador Silval Barbosa, Silvio César Corrêa Araújo.

Todos são acusados pelo Ministério Público Estadual de envolvimento, ainda que indiretamente, na compra do terreno na avenida Beira Rio, em Cuiabá, no valor de R$ 13 milhões, com recursos supostamente oriundo de propina. Essa propina seria cobrada de empresários, por membros de uma suposta organização criminosa liderada por Silval, para que fossem mantidos os contratos entre empresas e o Estado.